¿Qué está abierto o cerrado el Día de Veteranos en la Bahía de Tampa?

En conmemoración del Día de los Veteranos hoy lunes 11 de noviembre, la mayoría de las operaciones administrativas de varios condados estarán cerradas, con ajustes específicos en los horarios de varias dependencias.

A continuación te ofrecemos una lista por condado de los cambios anunciados:

Condado Lee

Servicios de Residuos Sólidos: No habrá cambios en la recolección de basura, reciclaje y desechos de jardín en el Condado no incorporado de Lee, la Ciudad de Bonita Springs, la Villa de Estero y la Ciudad de Fort Myers Beach. Se solicita a los residentes colocar sus desechos en la acera en el día de recolección habitual.

Desarrollo comunitario: Las oficinas estarán cerradas, pero los contratistas podrán utilizar el portal de permisos electrónicos durante el cierre.

Servicios Públicos de Lee: La oficina, el centro de llamadas y la ventanilla de autoservicio no operarán. Habrá una caja de depósito disponible para pagos con cheque.

Bibliotecas: Todas las ubicaciones estarán cerradas y reanudarán su horario regular el martes 12 de noviembre. La biblioteca siempre está disponible en línea en www.leelibrary.net/online.

Servicios de Animales Domésticos: Estarán cerrados el lunes, pero abrirán en horario regular el martes 12 de noviembre.

LeeTran: Los servicios de autobús, tranvía y paratránsito no se verán afectados por el feriado.

Parques y Recreación: Los parques, reservas, playas y rampas para botes permanecerán abiertos, pero las piscinas, centros recreativos y oficinas administrativas estarán cerrados.

Puente Midpoint: El evento anual de carreras Midpoint Madness Veterans Day 5K cerrará el Puente Midpoint de 6 p.m. a 9 p.m. Se recomienda utilizar el Puente de Cape Coral o los puentes de U.S. 41 y Business 41 como rutas alternativas.

Condado Sarasota:

Las siguientes oficinas gubernamentales y las instalaciones recreativas del Condado Sarasota estarán cerradas el lunes, 11 de noviembre, en conmemoración del Día de los Veteranos.

Oficina de Administración del Vertedero Central del Condado.

Oficina Administrativa de Residuos Sólidos, Centro de Recolección de Químicos y la Tienda Re-Uz-It, 8750 Bee Ridge Rd., Sarasota.

El Centro de Recolección de Químicos en Jackson Road permanece cerrado debido a los daños causados por el Huracán Ian.

Todas las instalaciones recreativas del condado de Sarasota, incluido el parque Knights Trail.

Bibliotecas del condado de Sarasota y el Centro de Recursos Históricos.

Oficinas administrativas y puntos de venta de boletos de Breeze Transit.

Oficina de Extensión y Sostenibilidad del Instituto de Ciencias de Alimentos y Agricultura de la Universidad de Florida en el condado de Sarasota (Extensión UF/IFAS).

Departamento de Salud de Florida - Sarasota.

Tasador de Propiedades del Condado de Sarasota.

Secretario del Tribunal de Circuito y Contralor del Condado de Sarasota. Los servicios están disponibles en línea en www.SarasotaClerk.com.

Recaudador de Impuestos del Condado de Sarasota.

Supervisor de Elecciones del Condado de Sarasota.

Operando y abiertos:

Los servicios de Breeze (rutas estándar y turísticas, Breeze OnDemand y Breeze Plus) operarán con servicio regular.

Los servicios de recolección en la acera para basura, reciclaje y residuos de jardín en el condado no incorporado de Sarasota no se verán afectados por el feriado y mantendrán el horario regular de recolección. Los horarios de recolección pueden variar, por lo que los residentes deben colocar los materiales en la acera antes de las 6 a.m. del día de la recolección.

Las operaciones de disposición en el Vertedero Central del Condado, 4000 Knights Trail Rd., Nokomis, y el Centro de Conveniencia para Ciudadanos en 4010 Knights Trail Rd., Nokomis, están abiertas de 8 a 17 horas. Todos los clientes que descarguen a mano deben llegar al menos 30 minutos antes del cierre.

La Ciudad de Sarasota y el Comité de Observancia Patriótica de Sarasota coorganizarán el desfile anual del Día de los Veteranos el lunes 11 de noviembre de 2024, a las 10 a.m. en el centro de Sarasota.

Importantes cierres de carreteras y zonas de remolque de vehículos están programados para facilitar el desfile, afectando varias calles desde las 3 a.m. hasta las 2 p.m.

Los vehículos que no sean retirados antes de la hora indicada serán remolcados a expensas del propietario.

Cierres de calles el lunes, 11 de noviembre de 2024:

3 a.m. - 2 p.m.: Main Street cerrada desde U.S. 301 hasta U.S. 41

3 a.m. - 2 p.m.: Osprey Avenue desde Fruitville Road hasta Ringling Boulevard

3 a.m. - 2 p.m.: Pineapple Avenue cerrada desde First Street hasta Ringling Boulevard

3 a.m. - 2 p.m.: Links Avenue desde Fruitville Road hasta Ringling Boulevard

3 a.m. - 2 p.m.: First Street cerrada desde Pineapple Avenue hasta Central Avenue

3 a.m. - 2 p.m.: Central Avenue cerrada desde Main Street hasta First Street

3 a.m. - 2 p.m.: Gulfstream Avenue cerrada desde Cocoanut hasta McAnsh Square

Condado Hernando:

Las oficinas gubernamentales del Condado Hernando , incluidos los servicios de biblioteca y de animales, suspenderán operaciones durante el día festivo. Los Servicios de Animales en particular retomarán su actividad normal el miércoles, 13 de noviembre, tras observar el día festivo el martes, 12 de noviembre.

En lo que respecta a los servicios de desechos sólidos, los centros de conveniencia de desechos sólidos de West Hernando y East Hernando estarán cerrados, pero el vertedero principal en 14450 Landfill Road en Brooksville operará en su horario habitual. Republic Services continuará ofreciendo los servicios de recolección de basura, reciclaje y desechos de jardín como de costumbre. Se insta a los residentes a contactar a Republic Services al (352) 540-6457 para cualquier consulta sobre el servicio de recogida.

Además, Hernando County Transit (TheBus) operará normalmente ofreciendo transporte gratuito a los veteranos que presenten prueba de su estatus de veterano. Para más detalles sobre los servicios de TheBus, los residentes pueden llamar al (352) 754-4444.

Para más información general, se puede contactar a la Oficina de Información Pública del Condado de Hernando al (352) 540-6426. Este Día de los Veteranos, el Condado de Hernando honra a quienes han servido con servicios adaptados y reconocimientos especiales para facilitar las celebraciones y el reconocimiento de sus veteranos.

Condado Pinellas:

En la ciudad de St. Petersburg, ciertas instalaciones y servicios municipales cerrarán el lunes 11 de noviembre de 2024 en conmemoración del Día de los Veteranos. Como parte de los ajustes, la recolección de basura y reciclaje residencial que normalmente se realiza los lunes se postergará para el martes. Las colecciones programadas para el martes se realizarán el miércoles, mientras que los servicios de recolección de los jueves y viernes no sufrirán cambios.

Para más detalles sobre los cierres y cambios en el servicio debido a este día festivo, los residentes pueden visitar el sitio web de la ciudad en http://stpete.org/HolidayClosures donde encontrarán información actualizada y relevante para planificar adecuadamente durante este período.

Condado Polk:

Los siete días festivos que potencialmente impactan la recolección residencial en la acera son el Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.

En observancia del Día de los Veteranos, los servicios de recolección residencial programados para el lunes 11 de noviembre se realizarán el martes. Los servicios de martes se realizarán el miércoles, y así sucesivamente, con los servicios de viernes llevándose a cabo el sábado.

Se producirá un retraso de un día para cada día de la semana siguiente al feriado. El vertedero y la estación de transferencia de North Central estarán cerrados el lunes 11 de noviembre por el Día de los Veteranos, y reabrirán el martes 12 de noviembre. Para obtener más información sobre el calendario de feriados y cierres, visita https://www.polk-county.net/services/polk-county-solid-waste/#holidays.

Condado Hillsborough:

Las oficinas y la mayoría de las instalaciones del Condado Hillsborough estarán cerradas el lunes 11 de noviembre, en conmemoración del Día de los Veteranos.

La recolección de basura, materiales reciclables y desechos de jardín se mantendrá según el horario normal de lunes en el área de servicio de Residuos Sólidos del condado no incorporado, que incluye Tampa Palms, Hunter’s Green y New Tampa. Todas las instalaciones de disposición estarán abiertas, incluyendo el vertedero del sureste del condado, las estaciones de transferencia del noroeste y sur del condado, la instalación de recuperación de recursos, los centros comunitarios de recolección y las instalaciones de procesamiento de desechos de jardín. Además, los equipos continuarán recogiendo escombros de tormenta, electrodomésticos grandes y escombros de muebles y construcción durante el Día de los Veteranos. Visita HCFL.gov/MiltonCleanup para más información.

CERRADO el 11 de noviembre:

- Oficinas administrativas del gobierno del condado

- El principal Centro de Servicio al Cliente del Condado de Hillsborough al (813) 272-5900

- Todas las bibliotecas en el Cooperativo de Bibliotecas Públicas del Condado de Hillsborough

- Centros recreativos del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Hillsborough, incluyendo los programas ofrecidos en las instalaciones

- Centro de Recursos para Mascotas del Condado de Hillsborough

- Servicio de transporte Sunshine Line

- Centro de Servicio al Cliente de Recursos Hídricos en Brandon. Las llamadas de emergencia sobre servicios de agua y aguas residuales del condado pueden hacerse al (813) 744-5600.

- Oficinas y centro de llamadas de Servicios Sociales

- Servicios de Desarrollo

ABIERTO el 11 de noviembre:

- Servicios para Consumidores y Veteranos del Condado de Hillsborough y el Consejo de Veteranos del Condado de Hillsborough organizarán el 60° Homenaje Anual del Día de los Veteranos a las 10 a.m. en el Veterans Memorial Park & Rear Admiral LeRoy Collins, Jr. Veterans Museum, 3602 U.S. 301 N., Tampa, FL 33619.

- Todas las instalaciones de disposición, incluyendo el vertedero del sureste del condado, las estaciones de transferencia del noroeste y sur del condado, la instalación de recuperación de recursos, los centros comunitarios de recolección y las instalaciones de procesamiento de desechos de jardín. Visite HCFL.gov/MiltonCleanup para más información.

- Todos los parques, incluyendo parques para perros, skate parks, parques de conservación, reservas naturales, senderos, splash pads y rampas para botes, excepto aquellos afectados por el Huracán Milton. Consulte la lista de parques cerrados aquí.

- Un número limitado de oficiales de Seguridad Animal y Aplicación del Código estarán de guardia solo para emergencias. El número telefónico de emergencia es (813) 744-5660.