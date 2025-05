“No lo sé”: la respuesta de Trump al ser preguntado si tiene que defender la Constitución

El presidente Donald Trump argumentó en una entrevista con "Meet the Press" de NBC News que cumplir su ambiciosa promesa de campaña de llevar a cabo rápidamente deportaciones masivas puede tener prioridad sobre dar a los inmigrantes el derecho al debido proceso según la Constitución, como exigen los tribunales.

Una parte central de la agenda de Trump ha sido implementar la "mayor operación de deportación" en la historia de Estados Unidos, como prometió durante la campaña de 2024. Al servicio de ese objetivo, su gobierno ha presionado a los tribunales para que permitan la expulsión inmediata de inmigrantes a los que acusa de ser miembros de una banda venezolana, sin darles la oportunidad de defender su caso ante un juez.

Noticias Florida 24/7 en Telemundo 49. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

En una entrevista el mes pasado con "Meet the Press", el secretario de Estado Marco Rubio respondió: "Sí, por supuesto", cuando se le preguntó si toda persona en EEUU tiene derecho al debido proceso.

Trump, sin embargo, no está tan seguro.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"No lo sé. No soy, no soy abogado. No lo sé", respondió Trump cuando la moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker, le preguntó si estaba de acuerdo con Rubio. Sus comentarios se produjeron durante una amplia entrevista en su complejo Mar-a-Lago en Florida, que se emitió el domingo.

La Quinta Enmienda de la Constitución dice que "ninguna persona" será "privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal"; no dice que esa persona deba ser un ciudadano estadounidense, y la Corte Suprema ha reconocido desde hace tiempo que los no ciudadanos tienen ciertos derechos básicos. Trump también ha dicho que, aunque "siempre tenemos que obedecer las leyes", le gustaría que también se enviara a El Salvador a algunos "delincuentes autóctonos", una propuesta que fue ampliamente criticada por expertos jurídicos.

Cuando Welker trató de señalar lo que decía la Quinta Enmienda, Trump sugirió que ese proceso le retrasaría demasiado.

"No lo sé. Parece… podría decir eso, pero si estás hablando de eso, entonces tendríamos que tener un millón o 2 millones o 3 millones de juicios", dijo. "Tenemos miles de personas que son - algunos asesinos y algunos traficantes de drogas y algunas de las peores personas en la Tierra".

"Fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo", añadió.

"Pero incluso teniendo en cuenta esas cifras de las que habla, ¿no necesita defender la Constitución de EEUU como presidente?". preguntó Welker.

"No lo sé", respondió Trump. "Tengo que responder diciendo, de nuevo, que tengo abogados brillantes que trabajan para mí, y que obviamente van a seguir lo que dijo la Corte Suprema."

La Corte Suprema ya ha dejado claro al gobierno de Trump en tres decisiones recientes diferentes que tiene que permitir los derechos básicos del debido proceso para los inmigrantes sobre la base de la comprensión de larga data de las leyes.

Eso no requeriría juicios completos, como sugirió Trump. Lo que requeriría es la posibilidad de comparecer ante un juez de inmigración. Estos jueces no forman parte del poder judicial, sino que son empleados del Departamento de Justicia. Funcionarios del gobierno e han pronunciado en contra de tales restricciones, lo que ha dado lugar a acusaciones de que han desafiado las instrucciones de jueces de tribunales inferiores e incluso de la Corte Suprema.

Uno de los principales puntos de discordia ha sido la novedosa invocación por parte del gobierno de una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar rápidamente a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. La ley sólo se ha utilizado anteriormente en tiempos de guerra, pero el gobierno estadounidense alega que la banda es en realidad una fuerza invasora conectada con el gobierno venezolano con el fin de utilizar el poder de la ley para expulsar a personas sin pasar por los procesos establecidos en otras leyes, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, esta iniciativa se enfrenta a una fuerte oposición.

La Ley de Enemigos Extranjeros es una ley de 1798 poco utilizada que permite al presidente encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Esto es lo que necesitas saber.

Los hombres que se enfrentan a la deportación en virtud de la ley dijeron que no tenían ninguna oportunidad de impugnar si son siquiera miembros de la banda, lo que llevó a dos decisiones diferentes de la Corte Suprema que bloquearon la administración de enviarlos a prisión en El Salvador sin el debido proceso. Una de las decisiones se produjo a primera hora de la mañana del 19 de abril, horas después de que los hombres fueran embarcados en autobuses y vistos dirigiéndose a un aeropuerto de Texas.

Otro caso de alto perfil ha involucrado a Kilmar Abrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland con su esposa y sus tres hijos cuando fue deportado a El Salvador. El gobierno de Trump lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13 — lo que la esposa y el abogado de Abrego García niegan — en su justificación para deportarlo a su país de origen, a pesar de que la orden de un juez de inmigración de 2019 prohibía enviarlo allí.

El gobierno ha admitido que fue un "error administrativo" deportarlo, y la Corte Suprema ordenó que el gobierno "facilite" su regreso a EEUU para que pueda defender su caso. El gobierno parece haber hecho pocos esfuerzos para hacerlo y ha insistido en que no tiene poder para obligar a El Salvador a hacerlo.

"No lo sé", respondió Trump cuando se le preguntó si alguien en su administración está en contacto con el gobierno de El Salvador para devolver a Abrego García. "Tendrías que hacerle esa pregunta al fiscal general".

No se discute que Abrego García entró ilegalmente a EEUU o que el gobierno podría potencialmente deportarlo.

Trump insistió en que no estaba desafiando a la Corte Suprema.

"No. Estoy confiando en la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, que es muy capaz, está haciendo un gran trabajo. Porque yo no estoy involucrado en la legalidad o la ilegalidad", dijo. "Tengo abogados para hacer eso y por eso tengo un gran DOJ".

Trump también dijo que podría volver a la Corte Suprema para pedir aclaraciones sobre lo que los jueces quisieron decir con la palabra "facilitar."

"Puede que hagamos eso. Estaba preguntando sobre eso. Puede que lo hagamos", dijo.

El gobierno perdió en los tribunales inferiores sobre su respuesta a la decisión de la Corte Suprema en el caso de Abrego García, pero aún tiene que pedir a los jueces que intervengan por segunda vez.

El gobierno de Trump tiene otras opciones para acelerar el proceso de deportación — por ejemplo, pidiendo al Congreso que enmiende las leyes de inmigración y amplíe los recursos para los jueces de inmigración para que una acumulación de casos pueda procesarse más rápidamente. Sin embargo, el gobierno ha despedido a algunos jueces de inmigración.

Welker también señaló que algunos estadounidenses han sido detenidos por error por las autoridades de inmigración bajo el gobierno de Trump y preguntó si los residentes legales necesitan comenzar a llevar papeles cuando salen de casa, con el fin de demostrar su estatus.

"No creo que eso sea necesario", dijo Trump. Luego cambió de tema, hablando de personas que "han sido asesinadas, mutiladas, gravemente heridas por inmigrantes ilegales que vinieron de prisiones y de cárceles y de instituciones mentales."

Durante su entrevista del viernes, Trump invocó repetidamente a sus abogados, diciendo que estaba siguiendo sus instrucciones para asegurarse de que cumplía la ley. Además de la inmigración, Trump abordó su amenaza de retirar la exención de impuestos a la universidad de Harvard.

La escuela de la Ivy League demandó recientemente al gobierno federal por su decisión de congelar más de $2,000 millones en financiación. El gobierno alegó que la universidad se negaba a tomar medidas destinadas a acabar con el antisemitismo en el campus; Harvard dijo que eran demandas "sin precedentes" para vigilar los puntos de vista de los estudiantes, profesores y miembros del personal.

Welker señaló a Trump que la ley federal prohíbe que un presidente ordene al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) investigar y rescindir el estatus de una organización.

"¿Cree que está cumpliendo la ley?" preguntó Welker.

"Simplemente voy a seguir lo que dicen los abogados", respondió Trump. "Ellos dicen que estamos autorizados a hacerlo, y yo estoy a favor. Pero todo lo que diga está sujeto a que las leyes se cumplan al 100%."

Trump también dijo que estaba dispuesto a llevar la lucha a los tribunales, si fuera necesario.

"Claro", añadió. "¿Por qué no?"

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Amanda Terkel y Lawrence Hurley para NBC News. Puedes leer la nota original aquí.