Guía para disfrutar del Fin de Semana del Orgullo Gay en St. Petersburg

La ciudad de St. Petersburg está lista para dar la bienvenida a la mayor celebración del Orgullo en el sureste de Estados Unidos este 22 y 23 de junio de 2024.

Se espera que miles de personas asistan a los eventos de este fin de semana y es por esta razón que te ayudamos a planificar tu visita con tiempo. Además, te recomendamos que sigas las indicaciones de las autoridades para la seguridad pública.

Lo que necesitas saber para el fin de semana:

Desfile del Orgullo y Festival de St. Pete, Marcha Trans

- Fecha: sábado, 22 de junio, 2-10 p.m.

- Ubicación: North Straub y South Straub Park

El festival comenzará a las 2 p.m. a ambos lados de la ruta del desfile. North Straub Park contará con una variedad de vendedores locales, camiones de comida, un DJ y un jardín cervecero. Los parques North y South Straub albergarán los escenarios principales del entretenimiento. Estos eventos son gratuitos y abiertos al público.

La Marcha Trans comenzará en Vinoy Park a las 5:15 p.m., seguida por el Desfile del Orgullo de St. Pete, que comenzará a las 6 p.m. desde Albert Whitted Park hacia el norte hasta Vinoy Park a lo largo de Bayshore Drive.

Cierres de Calles:

- Bayshore Drive desde Albert Whitted Park hasta 5th Ave. NE estará cerrada para la preparación desde la 1 p.m. hasta que concluya el desfile.

- Bayshore Dr. desde Central Ave hasta 5th Ave NE permanecerá cerrada hasta las 11 p.m. cuando finalicen las actividades en North y South Straub Parks.

Cómo Llegar:

Durante los eventos del Orgullo, el centro estará muy concurrido. Considera salir temprano para encontrar estacionamiento y evitar estrés.

Opciones de Transporte Público:

- PSTA es el transporte oficial del Orgullo de St. Pete.

Park & Ride gratuito el sábado, 22 de junio:

- Tropicana Field: Lotes 5, 6 y 7 de 6 a.m. a 12 a.m. No se permite estacionamiento nocturno.

- St. Pete High School: 11 a.m. - 11 p.m. Los autos deben salir del lote antes de la medianoche. No se permite estacionamiento nocturno.

- SunRunner: El día del desfile, toma el SunRunner hasta las paradas en 6th Ave. S (USFSP) o 1st Ave S y 5th St. para estar más cerca de la ruta del desfile. La última salida del SunRunner será a las 11:30 p.m.

Para más información, visita el portal del servicio de transporte público de Pinellas aquí.

Consejos de Estacionamiento:

Los garajes de estacionamiento en Southcore y Sundial están más cerca de la ruta del desfile.

St. Pete Pier el sábado:

El St. Pete Pier estará abierto para negocios, pero cerrado al tráfico vehicular y al estacionamiento de 4-9 p.m. Si decides estacionarte en el Pier, tu auto permanecerá allí hasta que reabra esa noche a las 9:30 p.m.

Rideshare y Micromovilidad:

Considera usar rideshare – North Straub o Vinoy Park son buenos puntos para dejarte o recogerte.

Micromovilidad - ¡Usa una bicicleta o scooter compartido! Ten en cuenta que algunos hubs de scooters y bicicletas en el centro estarán cerrados debido a las festividades del evento.

Feria Callejera del Orgullo de St. Pete en Grand Central

- Fecha: domingo, 23 de junio, 12-5 p.m.

- Ubicación: Distrito Grand Central

La popular feria callejera del domingo regresa, atrayendo a decenas de miles de personas de todas las edades al Distrito Grand Central para disfrutar de entretenimiento, vendedores, comida, socios comunitarios y juegos interactivos de carnaval. Este es un evento gratuito y abierto al público.

Cierres de Calles:

- Central Avenue y todas las calles transversales entre 1st Ave. N y 1

Para más información oficial sobre el evento puedes visitar el portal de St. Pete Pride aquí.