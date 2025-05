Sheinbaum confirma que rechazó oferta de Trump de envío de militares contra el narco

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta de México, Claudia Sheibaum, admitió este sábado que el presidente Donald Trump le propuso recientemente que permitiera la entrada al país del Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero ella no aceptó y contestó que el territorio mexicano es "inviolable".

En un acto en Texcoco, a las afueras de la capital, Sheinbaum relató que en una de las varias llamadas entre ambos mandatarios, Trump le dijo: "¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? y el mismo respondió: les propongo que entre el Ejército de Estados Unidos a ayudarle".

"¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende (...) No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", remarcó la presidenta mexicana.

La confirmación de Sheinbaum llega después de que el viernes el periódico The Wal Street Journal publicara que el presidente estadounidense estaba presionando a la jefa de Estado mexicana para que permitiera una mayor participación militar de Washington en la lucha contra los cárteles de la droga.

El rotativo, que citó a "personas familiarizadas con las conversaciones", precisó que la propuesta fue hecha por Trump en la llamada del pasado 16 de abril. Según las fuentes, Sheinbaum respondió que su gobierno cooperaría en temas como el intercambio de inteligencia, pero no aceptaría una presencia militar directa.

La presidenta mexicana señaló que el viernes Trump dio una orden "para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país; es decir, se puede colaborar, se puede cooperar, colaboración sí, cooperación sí, subordinación no, siempre defensa de la soberanía de México".

"México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República", finalizo Sheinbaum.

Desde la llegada de Trump al poder, el 20 de enero, la presión de Washington sobre la seguridad en México ha ido en aumento.

México, en respuesta, desplegó 10,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera común para reducir el flujo de migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

Asimismo, Trump incluyó en la lista oficial de terrorismo a seis grupos del narcotráfico de México: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.