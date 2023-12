“No tienen corazón”: se roban de un cementerio las cenizas de un abuelo hispano

ÁREA DE LA BAHÍA, California - Una familia hispana exige que les devuelvan las cenizas de su abuelo que fueron robadas hace dos años del cementerio al este de San José.

Rafael, de 78 años, falleció en octubre de 2018 y en diciembre de 2021, una de sus nietas, quien no quiso ser identificada, aseguró que ocurrió algo que nunca se imaginó que fuese posible.

“Mi primo vino a visitar a su papa aquí arriba y vio el de mi abuelito estaba quebrado”, aseguró la mujer.

La nieta compartió con Telemundo 48 imágenes que muestran cómo vandalizaron la tumba de su abuelito y se llevaron sus cenizas.

“Yo creo que es alguien de la familia, yo no sé quién, esto es increíble no tienen corazón”, dijo la mujer.

La policía informó que recibieron un reporte de vandalismo y robo de una urna el 12 de diciembre de 2021, aseguraron que no obtuvieron un video donde se muestra al sospechoso cometiendo el delito, por eso no se produjo un arresto y no recibieron información adicional para continuar la investigación.

Añadieron que el caso fue trasladado a la oficina de la fiscalía pero el caso fue rechazado por falta de evidencia.

La única esperanza de esta nieta es que la comunidad los ayude, la urna mide aproximadamente diez por 10 pulgadas.

“Sus cenizas están en una cajita que tiene la Virgen de Guadalupe y pues si lo ven en San José por algún lado por favor si nos llaman o con ustedes también”, dijo la mujer.

Aunque ahora el nicho donde estaba sus cenizas está vacío, tienen su foto y unas flores.

La esperanza es encontrar las cenizas antes de que compren el espacio en el cementerio y se vean obligados a quitar la foto y las flores.

El robo de cenizas de un cementerio es considerado un crimen.

Si tienes información de dónde están las cenizas o sabes quién lo hizo comunícate con la policía.