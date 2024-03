St. Petersburg listo para el tradicional Firestone Grand Prix 2024

Los amantes del Firestone Grand Prix ya están listos para el inicio de este evento que les hace honor a las carreras de autos año tras año en la Bahía de Tampa.

Este miércoles 6 de marzo a las 11 a.m. el jefe de policía Anthony Holloway, junto con un representante del Grand Prix, revelarán detalles importantes sobre las medidas de seguridad y lo que necesitas saber antes de dirigirte al autódromo este fin de semana.

Este evento se realizará dentro del complejo de carreras ubicado en el North Straub Park 400 Bayshore Dr NE. en St. Petersburg, un lugar emblemático para los aficionados de la velocidad y la emoción.

A continuación, el programa de eventos según el portal oficial del Firestone Grand Prix of St. Petersburg:

Jueves, 7 de marzo:

- De 5:00 p.m. a 7:30 p.m., celebración de INDYCAR en North Straub Park.

- A las 5:30 p.m., carrera de 5K en la pista del Firestone Grand Prix of St. Petersburg, presentado por RP Funding, en 400 Bayshore Dr. NE.

Viernes, 8 de marzo:

- De 8:45 a.m. a 9:20 a.m., práctica de USF Pro 2000.

- De 9:35 a.m. a 10:10 a.m., práctica de USF2000.

- De 10:25 a.m. a 10:55 a.m., primera práctica del IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

- De 11:10 a.m. a 11:40 a.m., clasificación de USF Pro 2000.

- De 11:55 a.m. a 12:25 p.m., clasificación de USF2000.

- De 12:30 p.m. a 1:30 p.m., sesión de autógrafos de la NTT INDYCAR SERIES en el Fan Village.

- De 12:40 p.m. a 1:10 p.m., segunda práctica del IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

- De 1:35 p.m. a 2:20 p.m., primera práctica de INDY NXT by Firestone.

- De 2:45 p.m. a 4:00 p.m., primera práctica de NTT INDYCAR SERIES.

- De 4:20 p.m. a 5:05 p.m., primera carrera de USF2000.

- De 5:25 p.m. a 6:00 p.m., clasificación del IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

- De 7:00 p.m. a 10:00 p.m., celebración de "Una Noche de Grand Prix - Celebrando 20 Años de Campeones".

Sábado, 9 de marzo:

- De 8:25 a.m. a 9:10 a.m., segunda práctica de INDY NXT by Firestone.

- De 9:35 a.m. a 10:35 a.m., segunda práctica de NTT INDY SERIES.

- De 10:55 a.m. a 11:40 a.m., primera carrera del IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

- De 11:55 a.m. a 12:40 p.m., primera carrera de USF Pro 2000.

- De 1:05 p.m. a 1:35 p.m., clasificación de INDY NXT by Firestone.

- De 2:00 p.m. a 3:30 p.m., clasificación de NTT INDY SERIES.

- De 3:45 p.m. a 4:30 p.m., segunda carrera del IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

- De 3:45 p.m. a 4:15 p.m., sesión de autógrafos de INDY NXT by Firestone en el Fan Village.

- De 4:45 p.m. a 5:30 p.m., segunda carrera de USF2000.

- Concierto de Bret Michaels en Mahaffey Plaza tras la caída de la bandera a cuadros.

Domingo, 10 de marzo:

- De 8:00 a.m. a 8:45 a.m., segunda carrera de USF Pro 2000.

- De 9:10 a.m. a 9:40 a.m., calentamiento de NTT INDYCAR SERIES.

- De 10:10 a.m. a 11:05 a.m., carrera de INDY NXT by Firestone (45 vueltas).

- A las 11:40 a.m., presentación de los pilotos de NTT INDYCAR SERIES.

- A las 12:30 p.m., inicio del Firestone Grand Prix of St. Petersburg presentado por RP Funding, carrera de NTT INDYCAR SERIES (100 vueltas).

Es importante que visites el portal oficial del evento para verificar los horarios.