“Destruyó nuestras vidas”: cirujano pierde parte de su brazo tras ser arrollado durante carrera en Florida

Dos hombres están en el hospital con heridas graves después de que sus seres queridos dijeran que fueron atropellados por un auto mientras corrían una carrera en los Cayos de Florida el pasado fin de semana.

Los familiares dicen que los hombres participaban en la Keys 100, una carrera de 100 millas desde Cayo Largo a Cayo Hueso, cuando fueron atropellados.

La esposa de uno de los hombres, Matt D., habló con NBC6 desde el Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde continúa su recuperación.

Sara, la esposa de uno de los hombres, dijo que voló a Miami después de que su marido fuera hospitalizado. Dijo que los médicos tuvieron que amputar parte del brazo derecho de su marido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Dijo que su marido es cirujano y corredor profesional de maratones, por lo que no era su primera carrera.

"Se suponía que iba a ser un acontecimiento divertido, esperábamos pasar unas vacaciones en familia y nos ha destrozado la vida para siempre", declaró.

Ahora la familia busca respuestas sobre cómo pudo ocurrir esto en una carrera organizada.

"Formaban parte de una carrera oficial, lo único que sé es que no iban por libre, formaban parte de un evento organizado y no comprendo los detalles. ¿Por qué? ¿Cómo?", dijo.

NBC6 habló con la esposa del otro corredor, que dijo que su marido, Gabriel, es profesor en la Universidad de Miami y un ávido corredor.

Dijo que fue hospitalizado y que se espera que pierda alguna función en su brazo derecho.

NBC6 habló por teléfono con el director de la carrera, Bob Becker. Dijo que lo que ocurrió el sábado fue un desafortunado accidente de coche.

Becker dijo que parte de la carrera es en la carretera y el accidente ocurrió donde los participantes estaban corriendo en el hombro. Añadió que cuentan con varios protocolos de seguridad, desde agentes del alguacil hasta conos y señalización.

Sin embargo, la esposa de Gabriel, que dijo que estaba en la carrera, dijo que no había ninguna medida de seguridad en la zona donde su marido fue atropellado.

En un correo electrónico, Becker respondió diciendo: "Seven Mile Bridge está conado, no todo el recorrido. Nunca lo ha estado y no ha habido ningún comentario en ese sentido".

Las dos esposas creen que el accidente era evitable y lo que quieren ahora es evitar que vuelva a ocurrir.

"Por nuestra experiencia, en todas estas carreras de ultrafondo, si hay algún tipo de vehículo implicado, normalmente las carreteras están cerradas a los vehículos, así que no entiendo muy bien qué hacía el automóvil allí", dijo Sara.

NBC6 se ha puesto en contacto con la Patrulla de Carreteras de Florida para obtener más información sobre el incidente, y están a la espera de recibir respuesta.