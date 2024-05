Ponen a la venta histórica isla conocida como santuario para vida silvestre en Florida

MIAMI, Florida - Una isla que por años se ha considerado un santuario para la vida silvestre en la Bahía de Biscayne, en el sur de Florida, está a la venta.

Se trata de la isla privada Bird Key de 37.5 acres y que según indica el anuncio de venta podría ser una oportunidad de oro para los desarrolladores. Su precio es de $31.5 millones y tiene un gran valor histórico para Miami y su medio ambiente.

“Es la única isla natural en el norte de la Bahía de Biscayne", asegura Finlay Matheson quien decidió vender la propiedad de su familia. Los Matheson son una de las familias más antiguas de Miami con un legado dedicado a la preservación de los parques.

“La he tenido por 40 años," explico Matheson quien asegura que en ese tiempo hay quienes han estado interesados por ella pero nada se concretó. "El mercado de bienes raíces de hoy está caliente y por qué no venderla", expresó. En 1985 pagó $36,000 por la isla que ahora dice pertenece a sus hijos y un socio.

Bird Key está situada por el Viaducto de la calle 79 y rodeada de las aguas de la Bahia de Biscayne. Esta en el registro de terrenos ambientales en amenaza del condado Miami-Dade que el año pasado a través de la entidad de conservación de la naturaleza hizo una oferta, según comunicó la oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Por años la isla se ha considerado como un refugio de aves. "Es un sitio donde los pájaros y las aves marianas pueden ir a descansar y poner sus nidos," dijo José Francisco Barro, un conservacionista y presidente de la Tropical Audubon Society , una organización que trabaja para conservar y restaurar los ecosistemas naturales del Sur de Florida enfocándose en las aves, la fauna y flora.

Según Barro, aunque Bird Key es propiedad privada, el futuro de la isla no deja de ser una preocupación para los protectores del medio ambiente. "Con cualquier construcción allí podríamos perder no solo la isla, pero también parte de las aguas de la Bahia y estos sitios donde esta la vida marina y los manatíes, no solo las aves".

Matheson, dice que por alguna razón la isla hoy carece de la presencia de las aves que en ella solían descansar y hacer sus nidos. Destaca que ha notado mas presencia de personas en embarcaciones por los alrededores de la isla en la Bahia. Para los compradores interesados, hoy tiene un mensaje "apúrense, llamen a Audrey Ross mi agente de bienes raíces y hagan una oferta lo mas pronto posible," dijo sonriente.

Por su parte la oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se refirió al tema e envió el siguiente comunicado:

"Mi administración ha estado siguiendo de cerca el proceso en Bird Key e hizo una oferta de compra que lamentablemente no cumplió con las expectativas del propietario. La Bahía de Biscayne es a la vez un oasis recreativo y un motor económico para nuestro condado, pero también es el hogar de algunas de las especies más emblemáticas de Florida, incluidas aves, vida marina y manglares que reducen las tormentas. Por eso, mi administración siempre considerará la oportunidad de restaurar nuestra bahía y proteger su vida silvestre mediante la adquisición de tierras. Estamos ansiosos por encontrar alternativas, incluido el apoyo estatal o federal, para comprar esta propiedad y ampliar la huella de nuestros programas de protección de la Bahía de Biscayne”.