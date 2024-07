“The Subversive Eye”: una nueva exposición surrealista llega al Museo Dalí en otoño

En otoño 2024, el Museo Dalí en St. Petersburg se prepara para llevar a sus visitantes a explorar el mundo desde una perspectiva renovada con la llegada de "The Subversive Eye: Surrealist and Experimental Photography from the David Raymond Collection".

Esta exposición especial, que abrirá sus puertas el 16 de noviembre de 2024 en el Museo Dalí ubicado en el 1 Dali Blvd, St. Petersburg , celebra el centenario del Surrealismo con 111 obras fotográficas de 52 artistas internacionales, creadas entre 1925 y 1948.

La muestra destaca la influencia del Surrealismo en la fotografía, presentando técnicas innovadoras como la exposición múltiple, perspectivas inusuales, recortes y solarización.

Las obras expuestas reflejan las ideas Surrealistas de artistas europeos y japoneses, prácticas experimentales de regiones como Europa del Este y Alemania, con contribuciones de figuras destacadas como Eileen Agar, Manuel Álvarez Bravo, Dora Maar, Lee Miller, Osamu Shiihara y Man Ray.

Dr. William Jeffett, curador de exposiciones especiales en The Dalí y curador de "The Subversive Eye", comentó: "La fotografía tuvo una importancia inmensa como medio surrealista. Al celebrar el centenario del Surrealismo, esta exposición explora cómo los artistas han utilizado la fotografía para cuestionar la naturaleza misma de la visión, sumergiéndose en el reino interno de lo surreal."

Las obras en exhibición provienen de la colección de David Raymond, un coleccionista de renombre internacional que ha redefinido los límites de lo surreal en la fotografía durante más de 25 años.

Esta es la primera vez en más de una década que se muestra una selección dedicada de la vasta colección de Raymond, incluyendo a artistas que van más allá de los habitualmente asociados con el movimiento surrealista.

La exposición estará acompañada de un catálogo con reproducciones a todo color de las obras, y contará con contribuciones de Jeffett, Raymond, el director del Dalí Museum, Dr. Hank Hine, y la historiadora de arte Dawn Adès.

"The Subversive Eye" estará abierta hasta el 27 de abril de 2025, para más información puedes visitar el portal oficial del museo aquí.