Telemundo 49 Responde anuncia un especial de Acción de Gracias con consejos para las fiestas

Este jueves de Acción de Gracias, a las 11:30 p.m., Telemundo 49 Responde presentará un programa especial que dará inicio oficialmente a las celebraciones de fin de año.

Este programa no solo se sumerge en la esencia de las festividades, caracterizadas por la buena comida y el reencuentro familiar, sino que también se centra en un aspecto crucial para los consumidores: las ofertas y descuentos de temporada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La productora del programa, Johanna Alvárez, dijo que este especial es una forma de conectar más profundamente con la audiencia, en un período donde las compras navideñas y la ayuda a quienes lo necesitan cobran especial relevancia.

"En particular, me sorprendió descubrir la existencia del Travel Tuesday, o Martes de Viajes, donde se pueden encontrar ofertas para viajar. Es algo que personalmente me encanta y que ya he marcado en mi calendario para planificar una escapada," comentó Alvárez.

Este programa especial de Telemundo 49 Responde ofrece valiosas recomendaciones para que los espectadores disfruten plenamente de esta temporada de dar y recibir, evitando inconvenientes comunes en estas fechas.

Desde consejos para aprovechar las mejores ofertas hasta sugerencias para viajar de manera económica, el especial promete ser una guía indispensable para las festividades.

Recuerda no perderte el programa especial Telemundo 49 Responde el jueves, 23 de noviembre de 2023, Día de Acción de Gracias, a las 11:30 p.m. en Telemundo 49.