Louisiana aprueba proyecto de ley que convierte las pastillas abortivas en una sustancia peligrosa controlada

Los legisladores de Louisiana aprobaron el martes un proyecto de ley que agregaría dos medicamentos comúnmente utilizados para inducir un aborto a la lista estatal de sustancias peligrosas controladas, convirtiendo su posesión sin una receta válida en un delito punible con una multa, pena de cárcel o ambas.

La medida, que ha obtenido el apoyo de grupos antiaborto y la alarma de profesionales médicos y defensores de los derechos reproductivos, agregaría los medicamentos mifepristona y misoprostol al Anexo IV de la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas del estado. El aborto, tanto médico como quirúrgico, es ilegal en Louisiana, por lo que ya es ilegal recetar medicamentos para interrumpir un embarazo, excepto en circunstancias muy limitadas.

Los abortos con medicamentos representaron el 63% de todos los abortos en 2023, según el grupo de expertos sobre derechos reproductivos del Instituto Guttmacher.

El proyecto de ley fue aprobado el martes en una votación en la Cámara de Representantes del estado, controlada por el Partido Republicano, por 64-29.

La medida ahora volverá al Senado y, si se aprueba, se enviará al gobernador para que la promulgue.

La legislación castigaría la posesión de medicamentos sin una receta válida o una orden de un profesional médico con hasta cinco años de prisión. Las personas embarazadas que obtengan los medicamentos para su propio consumo no estarían sujetas a procesamiento, según la legislación.

Los profesionales médicos se han pronunciado en contra de la medida, diciendo que los medicamentos tienen usos críticos fuera de la atención del aborto, incluida la ayuda en el parto, el tratamiento del aborto espontáneo y la prevención de úlceras gastrointestinales.

Las sustancias de la Lista IV incluyen algunos narcóticos; medicamentos dentro de la categoría de depresores, como Xanax y Valium; relajantes musculares; ayudas para dormir; y estimulantes que pueden usarse para tratar el TDAH y la pérdida de peso.

El proyecto de ley, Proyecto de Ley Senatorial 276, también criminalizaría el “aborto forzado mediante fraude”, lo que prohibiría a alguien usar conscientemente los medicamentos para causar o intentar causar un aborto sin el consentimiento de la persona embarazada. Esto sería castigado con hasta 10 años, o hasta 20 años si la persona embarazada tenía tres meses o más de gestación.

UN ASUNTO "PERSONAL" EN CAMINO DE SER LEY ESTATAL

El senador estatal republicano Thomas Pressly, quien presentó el proyecto de ley, dijo que el tema es personal para él y su hermana, Catherine Herring. El exmarido de Herring fue acusado de introducir medicamentos abortivos en sus bebidas cuando ella estaba embarazada de su tercer hijo. Mason Herring se declaró culpable de las acusaciones en febrero y fue sentenciado a 180 días de cárcel.

Pero los médicos y defensores de los derechos reproductivos han expresado alarma por el proyecto de ley, que convertiría a Louisiana en el único estado en clasificar los dos medicamentos como sustancias peligrosas controladas.

"Son seguras y efectivas y no son drogas de abuso peligrosas para estar en una lista de sustancias peligrosas controladas", dijo a NBC News la Dra. Jennifer Avegno, médica de emergencia y directora del Departamento de Salud de Nueva Orleans. "Desde un punto de vista médico, los proveedores de atención médica piensan que esto es mala ciencia y no está bien informado".

“Esto no se trata de aborto. Se trata del uso rutinario de estos medicamentos para muchas, muchas otras cosas. Principalmente, el número uno es facilitar un parto seguro y el número dos, la gestión del aborto espontáneo”, dijo.

Avegno es una de los más de 250 médicos que escribieron en una carta a Pressly, en donde advierten que reclasificar los medicamentos crearía “la falsa percepción de que son medicamentos peligrosos que requieren regulación adicional” y que la propuesta “no tenía base científica”.

"Dados sus resultados de salud materna históricamente deficientes, Louisiana debería priorizar la atención segura y basada en evidencia para las mujeres embarazadas", cita la carta de los médicos.

Pressly dijo a NBC News el martes que el objetivo del proyecto de ley "ciertamente no es ofrecer un desafío adicional a nuestros proveedores médicos, sino garantizar que estos medicamentos se utilicen de manera adecuada y efectiva por razones médicas legítimas que no están relacionadas con el aborto. Como se dijo anteriormente, el aborto ya es ilegal en Louisiana”.

Después de su presentación en la Cámara el martes por la tarde, la representante estatal Mandie Landry, una demócrata, pidió una moción para volver a enviar el proyecto al Comité de Salud y Bienestar de la legislatura debido a la enmienda que recategorizaría los medicamentos como sustancias peligrosas controladas.

"Esta enmienda trata sobre reprogramar los medicamentos que se usan todos los días para inducir el parto, controlar los abortos espontáneos y controlar los problemas poshemorrágicos del embarazo", dijo.

Landry dijo que la recategorización requeriría ciertas instalaciones de almacenamiento para almacenar los medicamentos, lo que potencialmente podría afectar la capacidad de las clínicas rurales para acceder a ellos y proporcionárselos a los pacientes.

"Creo que es terrible cómo este buen proyecto de ley fue secuestrado por personas de afuera que no son médicos y ni siquiera son legisladores”, dijo.

La moción de Landry fue rechazada por 66-30.

La representante Julie Emerson, una republicana que presentó el proyecto de ley para la votación de la Cámara, dijo que la enmienda “no significa que los médicos no puedan recetar esto y administrarlo. Esto no significa que no puedan prescribirlo y que la gente no pueda recogerlo y seguir usando este medicamento”.

El aborto está prohibido en Louisiana con excepciones limitadas, que incluyen salvar la vida de una persona embarazada, prevenir “riesgos graves” para su salud y si no se espera que el feto sobreviva al embarazo. A principios de este mes, un comité legislativo de Louisiana rechazó un proyecto de ley que habría añadido los casos de violación e incesto a las excepciones.

