Estados Unidos dejará de comprar vacunas contra el COVID-19 a precio reducido para todo el país y cambiará la distribución de vacunas al mercado privado a principios del otoño, transfiriendo el costo a las aseguradoras estadounidenses y a los estadounidenses sin seguro que perderán el acceso a las vacunas gratuitas.

El Dr. Ashish Jha, coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con el Departamento de Medicina de la UCSF el jueves que el cambio a un mercado privado ocurrirá durante el verano o principios del otoño, aunque no se ha establecido una fecha exacta.

Un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijo a CNBC que el otoño sería un momento natural para la transición a un mercado privado, particularmente si la Administración de Alimentos y Medicamentos selecciona una nueva cepa de COVID-19 para las vacunas y pide a los fabricantes que produzcan inyecciones actualizadas por delante de la temporada de virus respiratorios.

Durante los últimos dos años, EEUU ha comprado las vacunas directamente de Pfizer y Moderna a un precio promedio de alrededor de $21 por dosis, según la Kaiser Family Foundation.

El gobierno federal ha requerido que las farmacias, los consultorios médicos y los hospitales brinden estas vacunas de forma gratuita a todos, independientemente de su estado de seguro.

SI TIENES SEGURO

Cuando finalice el programa federal de vacunación contra el COVID-19, las vacunas seguirán siendo gratuitas para las personas que tienen seguro médico debido a los requisitos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Pero es posible que los adultos sin seguro deban pagar sus vacunas cuando Pfizer y Moderna comiencen a vender las inyecciones en el mercado privado y se agote la reserva federal actual. Existe un programa federal para proporcionar vacunas gratuitas a los niños cuyas familias o cuidadores no pueden pagar las vacunas.

Jha dijo el martes que el cambio planeado no está vinculado al final de la emergencia de salud pública de COVID-19 en mayo.

"El final de la PHE NO significa que las personas de repente no podrán obtener las vacunas y los tratamientos que necesitan", escribió Jha en un hilo de Twitter el martes.

Cuando el gobierno federal ya no compre vacunas con descuento para todo el país, los proveedores de atención médica individuales comprarán las inyecciones a los fabricantes de vacunas a un precio más alto.

El director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, reveló a CNBC el mes pasado que la compañía se está preparando para vender las vacunas en el mercado privado a partir de este otoño. El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo a los inversionistas durante la llamada de ganancias de la compañía esta semana que se está preparando para que las vacunas se comercialicen en la segunda mitad del año.

Pfizer y Moderna han dicho que están considerando aumentar el precio de las vacunas a alrededor de $110 a $130 por dosis una vez que el gobierno de EEUU se retire del programa de vacunas.

SI NO TIENES SEGURO



"Si no tiene seguro, es posible que deba pagar el costo total", dijo Cynthia Cox, experta en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de la Kaiser Family Foundation.

Pero a EEUU todavía le queda una reserva sustancial de vacunas gratuitas. El gobierno de Biden ordenó 171 millones de refuerzos ómicron el año pasado. Hasta el momento se han administrado alrededor de 51 millones de refuerzos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las personas sin seguro seguirán teniendo acceso a estos 120 millones de dosis de forma gratuita, pero no está claro cuánto durará el suministro.

“Con el suministro que tenemos de vacunas y antivirales, no creemos que vayamos a estar en un estado de transición precipitada para lanzar esto a los socios del mercado”, dijo el funcionario del HHS.

Aunque los fabricantes de vacunas se están preparando para vender inyecciones en el mercado privado a finales de este año, es posible que la reserva federal de inyecciones gratuitas dure más porque la aceptación de refuerzo ha sido baja, dijo Cox.

El cambio podría dejar a muchos sin algunos servicios gratuitos y, según la Casa Blanca, no tendrá un impacto en la frontera sur

“Todos en los EEUU, independientemente de su estado de ciudadanía o de su estado de seguro, pueden obtener una vacuna gratuita mientras dure esta reserva federal”, dijo Cox.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., criticó el aumento del precio de la vacuna en una carta al director ejecutivo de Moderna el mes pasado. Sanders, quien preside el comité de salud del Senado, dijo que el aumento de precios costaría miles de millones a los contribuyentes a través de su impacto en los presupuestos de Medicaid y Medicare.

“Quizás lo más significativo es que la cuadruplicación de los precios hará que la vacuna no esté disponible para millones de estadounidenses sin seguro o con seguro insuficiente que no podrán pagarla”, dijo Sanders. "¿Cuántos de estos estadounidenses morirán de COVID-19 como resultado del acceso limitado a estas vacunas que salvan vidas?"

Jha dijo esta semana que el gobierno de Biden está comprometido a ayudar a las personas sin seguro a acceder a vacunas y tratamientos contra el virus.

“Estamos creando un conjunto completo de esfuerzos separados para los no asegurados porque los no asegurados, por supuesto, no podrán obtener vacunas y tratamientos gratuitos bajo el sistema de seguro regular por definición”, dijo Jha el jueves. "Estamos trabajando en un plan sobre eso".

El funcionario del HHS dijo que una herramienta que el gobierno federal planea usar es un programa llamado Sección 317 que proporciona fondos para adquirir y administrar inyecciones a adultos sin seguro sin costo alguno.

REQUISITO DE LA LEY ACA

Pero para la gran mayoría de las personas con seguro privado, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio cubrirá el costo de las vacunas. Según la ACA, se requiere un seguro de salud privado para cubrir todas las vacunas recomendadas por los CDC sin costo alguno para el consumidor.

Medicare cubriría las vacunas para las personas mayores, que son las más vulnerables al virus, y las personas de bajos ingresos podrían recibir la vacuna a través de Medicaid.

Puede haber una pequeña cantidad de planes de seguro de salud privados heredados antes de la ACA que no están obligados a cubrir las vacunas contra el COVID-19, dijo Cox. El funcionario del HHS dijo que la mayoría de esos planes probablemente pagarán las vacunas.

Además, algunas pólizas de seguro a corto plazo podrían no pagar las vacunas, dijo Cox. Estos planes se ampliaron durante el mandato de Trump y no están obligados a cumplir con la ACA.

La ACA también permite que los seguros privados limiten la cobertura de vacunas a los proveedores dentro de la red, dijo Cox.

Las personas que se han acostumbrado a vacunarse en cualquier farmacia durante la pandemia podrían tener que ir a una farmacia específica en el futuro para recibir una inyección gratis, dijo.

Los consumidores también podrían ver aumentar sus primas de seguro de salud si Pfizer y Moderna suben el precio de las inyecciones, dijo Cox.

PAXLOVID PUEDE NO SER GRATUITO

Algunos pacientes, dependiendo de su póliza de seguro, probablemente también tendrán que pagar la píldora antiviral Paxlovid de Pfizer en el futuro. A diferencia de los servicios preventivos como las vacunas, la ACA no requiere un seguro para cubrir los tratamientos.

Bourla dijo a los analistas de mercado esta semana que Pfizer espera comenzar a vender Paxlovid a través del mercado privado a precios comerciales en la segunda mitad de 2023.

Pfizer no ha anunciado cuánto costará el antiviral una vez que se comercialice. El gobierno federal está pagando alrededor de $530 por un curso de tratamiento de cinco días. No está claro cuánto tendrán que pagar los pacientes de su bolsillo y qué parte del precio cubrirá el seguro.

Dawn O'Connell, quien dirige la oficina federal responsable de las reservas de EEUU, dijo en agosto pasado que el Departamento de Salud y Servicios Humanos esperaba quedarse sin Paxlovid a mediados de 2023.

Jha dijo el martes que todavía hay millones de dosis de refuerzos Paxlovid y omicron en las reservas de EEUU.

"Seguirán estando disponibles de forma gratuita para todos los estadounidenses que los necesiten", dijo Jha sobre el suministro federal restante.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Spencer Kimball para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.