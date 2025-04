Lo que se sabe de la muerte del cantante Rubby Pérez en República Dominicana

El cadáver del reconocido cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, fue recuperado de entre los escombros de la discoteca Jet Set un día después de que en pleno concierto se derrumbara el techo del popular club nocturno Jet Set en República Dominicana.

Así lo confirmó en la mañana de este miércoles Juan Pérez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

"Así es, encontramos su cadáver esta madrugada (de miércoles)", dijo en rueda de prensa al responder una pregunta relacionada con el famoso merenguero.

El músico murió luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Su hermano Micaís Pérez describió el momento cuando se enteraron de su muerte.

Por su parte, en la página oficial de Pérez, su equipo también confirmó la muerte del cantante.

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestro querido Rubby Pérez. Agradecemos sinceramente todo el amor, apoyo y solidaridad que hemos recibido en este momento tan difícil para sus familiares, amigos y seguidores. Su legado musical y humano vivirá para siempre en nuestros corazones. Paz a su alma", escribieron en su cuenta de Instagram.

Anteriormente su hija, Zulinka Pérez, quien se encontraba dentro del lugar y logró sobrevivir, recordó que su padre le pidió en repetidas ocasiones que si algún día le "pasaba algo" que lo "tapara" para que nadie lo viera.

"Él siempre me ha dicho, mami, si algún día me pasa algo... tápame para que nadie me tome fotos", dijo.

Hasta las 10:44 a. m. las autoridades confirmaron que 124 personas perdieron la vida y otras 155 personas han sido trasladadas a hospitales locales.

¿Qué estaba haciendo el cantante en el momento de la tragedia?

El dominicano se encontraba en el icónico club nocturno Jet Set, en Santo Domingo, presentándose en un concierto de merengue el martes en la madrugada.

Entre los asistentes a la discoteca, un lugar conocido por organizar fiestas de merengue todos los lunes que atraían a artistas nacionales e internacionales, había políticos y reconocidos deportistas cuando ocurrió la tragedia.

¿Qué ocurrió?

El techo se derrumbó casi una hora después de que comenzó el concierto de merengue de Rubby Pérez.

Los propietarios del Jet Set, quienes emitieron un comunicado en el que indicaron que cooperan con las autoridades, tampoco pudieron ser contactados de inmediato para comentar sobre el derrumbe.

Las causas del colapso del techo son desconocidas por ahora.

Es un icónico club nocturno ubicado en el sur de Santo Domingo que ha operado durante casi cinco décadas. Era conocido por sus "Jet Set Mondays" en los que se presentaban artistas locales e internacionales.

El club abrió sus puertas en 1973 como centro nocturno y restaurante, convirtiéndose en el lugar más popular de su tipo en el país, según el Diario Listín.