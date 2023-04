No estaba invitado: Juan Guaidó denuncia persecución en Colombia y llega a Miami

CARACAS, Venezuela- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que fue expulsado de Colombia horas después de cruzar la frontera desde Venezuela para tratar de reunirse con algunos participantes en una conferencia internacional el martes para discutir la crisis política de su país y llegó a Miami, donde dio unas breves declaraciones a algunos medios.

En un video publicado en Twitter, Guaidó dijo que ingresó a Colombia tratando de escapar de la persecución del gobierno venezolano, pero que ahora también sentía que estaba siendo perseguido por el presidente Nicolás Maduro en Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo el lunes por la noche en un comunicado de prensa que Guaidó estaba “irregularmente” en el país, por lo que las autoridades migratorias lo escoltaron al aeropuerto internacional para tomar un avión con destino a EEUU.

“La persecución de la dictadura lamentablemente se extendió hoy a Colombia”, dijo Guaidó en el video desde el interior de un avión. Agregó que estaba en un vuelo comercial a los EEUU y que diría más el miércoles.

Después de que decenas de países consideraran que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019. Sin embargo, su popularidad ha disminuido desde entonces y los legisladores de la oposición votaron en enero para despojarlo de ese cargo y nombrarlo en su lugar. un comité para dirigir lo que ellos llaman su “gobierno interino”.

El opositor venezolano Juan Guaidó había informado más temprano sobre su llegada a Colombia, donde espera reunirse con las delegaciones internacionales que participarán en la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro, para destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril", dice un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del exdiputado, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra.

Dijo que sostendría encuentros con la diáspora venezolana, estimada en casi tres millones de migrantes residentes en Colombia, según agencias de Naciones Unidas.

"Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa negociaciones en México (oficialmente paralizada desde noviembre de 2022) y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas", prosigue el escrito, en alusión a las presidenciales que el país debe celebrar en 2024.

Guaidó reiteró que en los últimos días se han "elevado las amenazas" en su contra en Venezuela, donde ha denunciado que el régimen ordenó su encarcelamiento, en medio de la campaña que lleva a cabo el político de cara a las primarias del 22 de octubre, cuando una coalición antichavista definirá un candidato unitario para las presidenciales.

"Su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", subrayó el opositor.

Se prevé que unos 20 cancilleres asistan a la "Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela" convocada por Petro, que propone, además, idear estrategias para el levantamiento progresivo de sanciones contra el país caribeño, algo con lo que no está de acuerdo Guaidó.