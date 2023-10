“Sáquenme de aquí”: Hamas divulga video de joven raptada durante un concierto en Israel

El grupo islamista Hamas difundió el primer video de una rehén israelí capturada en Gaza, que sigue viva y está entre los dos centenares de cautivos en la Franja, mientras sigue el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista.

"Se preocupan por mí, me están cuidando, me dan pastillas, todo está bien, solo pido que me devuelvan a casa lo antes posible. A mi familia, mis padres y mis hermanos, por favor, sáquennos de aquí lo antes posible", dijo Mia Schem, de 21 años y de la localidad de Shoham, en una grabación en vídeo donde se la ve tendida en una cama herida en el brazo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Mia Schem era una de las asistentes al festival en el desierto justo al otro lado de la frontera con Gaza, cuando Hamas perpetró el sorpresivo ataque que se convirtió en el lugar de lo que es considerada la peor masacre de civiles en la historia de Israel.

Al menos 260 personas fueron asesinadas a tiros mientras militantes fuertemente armados en camiones y motocicletas atravesaban el vasto campo del Kibbutz Re'im, donde miles se habían reunido durante un festival de música electrónica.

Civiles y soldados, jóvenes y mayores, israelíes y no israelíes se encontraban entre al menos 199 personas llevadas en cautiverio de Re'im y otras zonas del sur de Israel.

HABLA LA MADRE DE LA JOVEN REHÉN

"No sabía si estaba viva o muerta hasta ayer", dijo su madre, Keren Schem, en una conferencia de prensa. “Lo único que sabía es que podrían secuestrarla. Le ruego al mundo que traiga a mi bebé de regreso a casa. Ella sólo fue a una fiesta, a un festival para divertirse. Ahora ella está en Gaza”.

El ejército israelí dijo que la familia de Schem fue informada de su secuestro la semana pasada. Los funcionarios israelíes han prometido mantener un sitio en Gaza hasta que los rehenes sean liberados.

"Este es un crimen contra la humanidad y todos deberíamos reunirnos y detener este terrorismo y traer a todos de regreso a casa", dijo Keren Schem.

Estados Unidos pidió el martes a Hamás que libere inmediatamente a todos los rehenes, entre los que se incluyen ciudadanos estadounidenses.

“En primer lugar, no debería haber ninguna razón para que tengan rehenes. Y número dos, estamos trabajando muy, muy duro con nuestros socios en la región para asegurar la liberación de todos los rehenes”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, en el programa “Today” de NBC.

"Sabemos que hay un pequeño número de estadounidenses, pero todos necesitan regresar a casa y estar con sus familias, y estamos trabajando muy, muy duro en eso". La toma de tantos rehenes civiles no tiene precedentes en la historia de Israel, y durante todo el día se transmiten entrevistas con familiares.