EEUU atribuye a grupo extremista palestino el mortal bombardeo a hospital de Gaza

WASHINGTON DC - Los servicios de inteligencia de Estados Unidos atribuyeron este miércoles el ataque contra un hospital en Gaza, en el que murieron 471 personas, a un cohete lanzado por un grupo extremista conocido como Yihad Islámica Palestina, en un análisis similar al hecho por el gobierno israelí.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que, basándose en diversas pruebas, como imágenes de satélite y videos, han llegado a una conclusión preliminar de que la explosión fue causada por un cohete lanzado por la Yihad Islámica Palestina.

Por separado, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, subrayó que la información demuestra que Israel "no es responsable" de la explosión en el hospital.

"Mientras continuamos recopilando información, nuestra evaluación actual, basada en el análisis de imágenes aéreas, vigilancia electrónica y fuentes de información abiertas, es que Israel no es responsable de la explosión en el hospital de Gaza ayer (martes)", afirmó Watson en un comunicado.

El presidente Joe Biden, que se encontraba este miércoles en una visita diplomática a Israel, también ha respaldado las alegaciones del gobierno israelí de que el estallido del martes en el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza, donde el Ministerio de Sanidad palestino indica que 471 personas fallecieron, fue obra "de la otra parte".

"Con base en lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante", indicó Biden al inicio de su reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, delante de las cámaras de televisión.

Las autoridades israelíes y palestinas se culparon mutuamente por el ataque al Hospital Bautista al-Ahli.

Posteriormente, en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre qué le hacía estar seguro de que Israel no estuvo implicado, el mandatario estadounidense hizo referencia al Pentágono.

"Los datos que me mostraron de mi Departamento de Defensa", dijo sin aportar más detalles.

Los grupos palestinos han atribuido la explosión en el hospital a un bombardeo israelí, lo que Israel niega.

De hecho, el ejército israelí remarcó este miércoles que no hubo una masacre, que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo palestino Yihad Islámica.