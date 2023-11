Se casa la candidata presidencial oficialista en México

CIUDAD DE MÉXICO — A pocos días del arranque formal de la precampaña para las elecciones presidenciales en México, la exalcaldesa capitalina y candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, sorprendió al país al anunciar el viernes que se había casado en una ceremonia privada con su novio de la universidad.

La secrecía de la boda la rompió la propia Sheinbaum al difundir en sus redes sociales un breve anuncio y las fotografías del enlace matrimonial con Jesús María Tarriba, analista de riesgos financiero del Banco de México.

Aunque hace un año la exalcaldesa había adelantado sus planes de matrimonio con Tarriba, el anuncio sorprendió a muchos mexicanos y los hizo evocar al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien siendo gobernador del Estado de México se casó con la actriz y cantante Angélica Rivera en el 2010, un año antes de lanzarse a la carrera por la presidencia que ganó en los comicios del 2012.

Sheinbaum dejó a mediados de este año la Alcaldía de la Ciudad de México para competir por la candidatura presidencial de Morena que ganó en septiembre en un proceso interno que se vio empañado por la impugnación que realizó uno de los competidores, el excanciller Marcelo Ebrard, quien alegó supuestas irregularidades que aún están en evaluación por una comisión del partido.

La dirigencia del partido de Andrés Manuel López Obrador convocó para el domingo a un acto en la capital mexicana en el que se registrará a Sheinbaum como precandidata única de la organización política, lo que marcará el arranque formal de la precampaña oficialista para las elecciones presidenciales de junio del 2024.

La política Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de una coalición opositora, también se prepara para iniciar el 20 de noviembre su precampaña con una gira por el estado norteño de Chihuahua luego de dejar esta semana su escaño en el Senado.

Gálvez, una ingeniera de computación de 60 años, es la principal contendora de Sheinbaum quien arranca la precampaña con una ventaja de más de 20 puntos sobre la opositora de acuerdo con las principales encuestas locales.

El presidente López Obrador le entregará el bastón de mando; mientras Ebrard abre la puerta para salir de Morena.

El período de precampaña comienza el próximo lunes y se extenderá hasta el 18 de enero, y la campaña formal será entre primero de marzo y el 29 de mayo del 2024.

Roy Campos, presidente de la empresa local de investigaciones de opinión pública Consulta-Mitofsky, consideró como acertado el manejo discreto que dio la exalcaldesa a su boda.

Eso ayudó a crear la impresión de que “se casó por amor y no por publicidad”, dijo Campos a The Associated Press. “En términos de comunicación hizo lo correcto porque da la impresión de austeridad, de modestia, de amor”, agregó.

Aunque en México, un país mayoritariamente católico, siempre ha representado una tradición que los presidentes lleguen al poder casados, Campos descartó que en el caso de Sheinbaum, una científica de 61 años, el estar soltera le hubiese afectado durante la campaña electoral.

El analista afirmó que la exalcaldesa inicia la precampaña con un fuerte respaldo, sustentado en gran medida por la popularidad de López Obrador y la fuerza política de Morena, y planteó que si sabe administrar la “gran ventaja” que le lleva a Gálvez tendrá una alta probabilidad de triunfo en la elección del 2024.

En los comicios presidenciales del próximo año podría romperse un paradigma en México puesto que podría llegar al gobierno por primera vez una mujer.