Cineasta hispano revive película erótica del Santo; prevé conflicto con la familia

CIUDAD DE MÉXICO - La nueva plataforma de "streaming" Videomart tendrá en su catálogo la cinta inédita y sin censura 'Los Leprosos y el Sexo', protagonizada por el mítico luchador mexicano Santo, aunque espera "cuestiones negativas" por parte de la familia al presentar esta película pero también llegar a algún acuerdo con El Hijo del Santo.

Moisés Zamora, escritor, director y productor mexicano-estadounidense, quien encabezó este martes la conferencia de prensa del lanzamiento de Videomart, dijo que la cinta de 1972, que en su momento fue distribuida con el nombre comercial de 'Santo contra los jinetes del terror' "no mancha" la figura del luchador.

El creador de la serie 'Selena' (2020), transmitida en Netflix con gran éxito, dijo también ser consciente de que con el lanzamiento de la cinta en Videomart probablemente lleguen "cuestiones negativas" por ser una película polémica, pero que por su parte tratarán de llegar a algún acuerdo con El Hijo del Santo, quien también ejerce la lucha libre profesional.

En el filme, de género 'western', un grupo de personas con lepra escapan de un sanatorio y siembran el pánico en una ciudad cercana. Cuando los criminales locales deciden unir fuerzas con ellos, el 'sheriff' decide acudir a la única persona capaz de resolver la situación: El Santo.

El propio Zamora reconoció que, con tanto mito alrededor de la película, llegó a pensar en algún momento que tal vez no existían dichas escenas eróticas pero dio con el propietario de los negativos de la cinta y compró los derechos de distribución, los cuales tiene la plataforma en exclusiva.

Es un tipo de cine, aseguró, que en la década de 1970 "se vio mucho" en Estados Unidos. "Yo no lo había visto tanto en el cine mexicano", probablemente todavía falten varias escenas, ya que algunas se cortan después de un beso, añadió.

'Los Leprosos y el Sexo' es la carta de presentación y la apuesta de la salida oficial de Videomart, aunque por el momento se encuentra en preventa por 100 pesos mexicanos (unos $6) y será dentro de más de un mes -todavía no hay fecha concreta- cuando pueda verse en la plataforma.

El concepto de Videomart, explicó Zamora, es de "videocentro que tiene de todo", es decir, busca reproducir los catálogos de los videoclubs en los que se ofrecía variedad y donde los clientes podrían comprar la película que escogieran.

No habrá por el momento una membresía, sino que los usuarios solo necesitarán dar su correo electrónico y a través de una tarjeta bancaria o del servicio de Google pay comprarán las películas, dentro de un catálogo que actualmente cuenta con 40 títulos, a los que pronto se le sumarán otros 60.

Videomart inicia sus andanzas con un catálogo centrado en el cine latinoamericano ante la falta de oportunidades para las personas de este continente dentro de Hollywood, donde a pesar de ser los mayores consumidores, están infrarrepresentados.

Los usuarios podrán visualizar las cintas unicamente a través de la web de Videomart, que pronto estará disponible para dispositivos o televisores inteligentes, y no descargarla, esto para proteger a los creadores.

EL RETO DE MOISÉS ZAMORA

Zamora, quien creció en Los Ángeles y desarrolla allí su carrera, aseguró que en esa ciudad ha vivido cómo las grandes plataformas de "streaming" perjudican a los cineastas y creadores, dificultándoles obtener beneficios.

"Muchos pensamos que por estar en la plataforma de Netflix ya la hicimos, pero sin una gran campaña o sin apoyo de la plataforma no vamos a estar, nadie te va a encontrar", aseguró. A pesar del "éxito mundial de Selena, no he recibido ni un centavo (de regalías)", añadió

Por esto, explicó que decidió crear como respuesta Videomart, para así ofrecer a los creadores una alternativa a "malvender" sus películas a grandes plataformas tras no lograr que ninguna distribuidora se las compre.

"Es más realista" obtener beneficios a través de Videomart, terminó.