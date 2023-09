Telemundo tendrá cobertura especial de “El Grito” para celebrar la Independencia de México

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará esta noche el típico Grito de Dolores para conmemorar los 213 años del inicio de la lucha por la independencia de México.

López Obrador saldrá al balcón del Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 11 p.m. hora local (1 a.m. ET / 12 a.m. CT) para llevar adelante la ceremonia del Grito.

La cadena Telemundo tendrá una cobertura especial del evento en vivo a partir de las 11:55 p.m. ET / 10:55 p.m. CT de este viernes hasta la 1:15 a.m. ET / 12:15 a.m. CT del sábado. La trasmisión por televisión en costa Oeste será a las 11:55 p.m. en horario local al igual que lo será la trasmisión en la zona de Montaña, también a las 11:55 p.m. hora local de esa región.

El popular Grupo Frontera será unos de los invitados especiales en el Zócalo capitalino, con un concierto que comenzará aproximadamente una hora antes del acto encabezado por AMLO.

Tras la ceremonia del Grito, Grupo Frontera regresará al escenario para seguir con su concierto, con lo que se dará fin a la festividad en la principal plaza pública del país.

Más temprano este viernes, están pautadas presentaciones de niñas, niños y jóvenes que participan en el programa cultural Semilleros Creativos.

En las primeras horas del 16 de septiembre se realizará el tradicional Desfile Militar.

QUÉ ES EL GRITO DE DOLORES

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, junto a líderes militares y políticos, reunió a sus feligreses para que se levantaran en armas contra el imperio español que dominaba la región en lo que hoy es la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Ese acto fue el inicio de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Hidalgo y Costilla es considerado en México como el padre de la Patria.

La consumación de la independencia ocurrió el 27 de septiembre de 1821.