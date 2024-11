Balean a exjugador de los Tampa Bay Buccaneers y reconocido chef en Maryland

MARYLAND — Un exjugador de los Tampa Bay Buccaneers y reconocido chef de Maryland fue baleado el martes mientras regresaba a casa en el condado Prince George's, informaron las autoridades.

Según el reporte preliminar, el chef Tobias Dorzon y una mujer regresaron a su residencia en Uber a las 10:14 p.m. luego de una cena cuando cuatro hombres se les acercaron supuestamente para robarles.

Dorzon fue nombrado Chef del Año en Maryland el año pasado, fue una de las víctimas, informó una miembro del Concejo del Condado de Prince George's.

Dorzon jugó para los Tampa Bay Buccaneers y los Tennessee Titans, informó WTOP. Ahora es dueño de dos restaurantes en Hyattsville y presenta un programa de cocina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Un video obtenido por Telemundo 44 muestra el momento en el que una de las víctimas cae al suelo mientras los sospechosos le disparan y luego le roban objetos personales.

A su lado iba la mujer que logró escapar y esconderse detrás de un vehículo después de, presuntamente, haber recibido impactos de bala.

@telemundo44dc La policía busca a cuatro sospechosos de disparar contra el chef Tobias Dorzon y una mujer que regresaban a casa luego de cenar en Hyattsville, Maryland. Ambas víctimas se recuperan de sus heridas, según las autoridades. Detalles aquí. - telemundo washingtondc dc hyattsville silverspring maryland princegeorges princegeorgescounty montgomery virginia princewilliam manassas fairfax dmv md va #noticias telemundo44 shooting tobiasdorzon chef Celebritychef #noticias ♬ sonido original - telemundo44dc - telemundo44dc

Una vecina de la zona le dijo a este medio que al escuchar los disparos, se asomó al balcón de su casa.

“Vi un hombre ahí en la calle. Estaba tirado y gritando y vi a una mujer gritando”, relató Ana Valdez.

La residente agregó que intercambió algunas palabras con las víctimas antes de que llegara la policía. Ese momento quedó captado en video.

“En el video se escucha que él estaba gritando: 'Por favor, no me mates; por favor, no me mates'”, explicó Valdez.

Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital y se están recuperando, según la policía. Sin embargo, las autoridades buscan a los cuatro sospechosos que huyeron de la escena en un vehículo blanco.

El jefe de la policía de la ciudad de Hyattsville, Jarod Towers, informó que los sujetos que se bajaron del auto estaban armados y se sospecha que uno tenía un rifle pequeño. El funcionario agregó que los hombres estaban vestidos de negro y tenían capuchas oscuras.

Towers también aseguró que la investigación continúa en curso.