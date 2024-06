Triple homicidio en Manatee: sospechoso muere tras enfrentamiento con la policía

Detectives de la Unidad de Homicidios de Manatee están investigando un suceso donde tres mujeres fueron asesinadas la noche del 24 de junio.

El presunto responsable, identificado como Javontee Brice, de 28 años, también murió luego de un enfrentamiento armado con los oficiales en el Condado Hamilton.

La policía dijo que los hechos comenzaron alrededor de las 9:15 p.m., cuando los oficiales respondieron a un tiroteo en el Motel 6 ubicado en 660 67th Street Circle East, Bradenton. Al llegar, encontraron a una mujer de 48 años, madre del sospechoso, muerta a causa de un disparo.

Testigos en la escena informaron que Brice llegó al motel y disparó a su madre por razones aún desconocidas antes de huir, posiblemente hacia Georgia.

Posteriormente, a las 9:40 p.m., los oficiales fueron llamados a otro tiroteo en el bloque 900 de 26th Street Court East, Palmetto, donde una mujer de 29 años fue encontrada herida de bala dentro de un SUV estacionado.

A pesar de los esfuerzos de reanimación por parte de la policía de Palmetto, la víctima falleció aproximadamente una hora después. Brice fue nuevamente identificado como el atacante.

Mientras se investigaban estos casos, se reportó otro tiroteo poco después de las 10 p.m. en la ciudad de Bradenton, en 4800 55th Street West. Los oficiales del Departamento de la Policía de Bradenton que llegaron al lugar confirmaron que la misma persona había disparado a otra mujer adulta que posteriormente murió en un hospital local.

Un BOLO (Be On the Look Out) estatal fue emitido para el vehículo de Brice, y varias agencias de ley colaboraron en su localización hasta el Condado de Hamilton, cerca de la línea estatal. Alrededor de la 1:30 a.m. del 25 de junio, Brice fue ultimado después de abrir fuego contra los oficiales del Sheriff de Hamilton.

Los detectives de homicidios de Manatee descubrieron que Brice tenía la intención de viajar a Georgia para asesinar a otra persona. Actualmente, se están llevando a cabo múltiples investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con esos asesinatos.