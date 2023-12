Tampa Water Department adopta tecnología innovadora para enfrentar los “químicos eternos”

Ante la inminente publicación de las nuevas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre las sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como "Químicos Eternos", el Departamento de Agua de Tampa está adoptando un enfoque innovador que lo posiciona a la vanguardia en la materia.

El sistema de Intercambio de Iones Suspendidos, o "SIX", será implementado en la Planta de Tratamiento de Agua David L. Tippin. Esta tecnología no solo abordará las necesidades de calidad del agua de Tampa, sino que también preparará al departamento para cumplir con las futuras regulaciones de la EPA sobre el agua potable. Una vez completada, esta será la primera instalación de SIX en América y la más grande del mundo.

El Departamento de Agua de Tampa ya ha iniciado un marco de trabajo para abordar las regulaciones venideras, siendo SIX una pieza clave de esta solución. La alcaldesa Jane Castor destacó la importancia de esta tecnología como una inversión crucial para mejorar la calidad del agua para las generaciones futuras.

El programa piloto de SIX, iniciado en 2020, ha mostrado beneficios adicionales, como la reducción de químicos necesarios para tratar el agua potable, ahorrando aproximadamente $1.4 millones al año, mejorando la calidad del agua y aumentando la seguridad operacional en la planta.

El éxito del piloto ha llevado a que la tecnología SIX sea probada ahora en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Avanzadas Howard F. Curren. Esta tecnología ha despertado el interés de otras utilidades en Florida y más allá, con varias visitas programadas de otras utilidades en noviembre y diciembre.