Sarasota recolecta 30 armas de fuego en evento “Done with a Gun”

El Departamento de Policía de Sarasota llevó a cabo su segundo evento de entrega de “Done with a Gun”, recolectando un total de 30 armas de fuego el sábado.

Durante esta iniciativa, se recogieron rifles, pistolas, escopetas y una variedad de municiones. Este evento es el segundo año que se realiza, en el primer año se entregaron 31 armas de fuego. Los residentes tuvieron la opción de entregar sus armas en dos ubicaciones convenientes: el Cuartel General de Policía de Sarasota y la Subestación de Policía de Sarasota.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

El jefe de policía de Sarasota, Rex Troche, expresó su satisfacción con el evento de entrega de “Done with a Gun” considerándolo un éxito. "Gracias a la participación de nuestra comunidad, pudimos retirar adecuadamente 30 armas de fuego de circulación, asegurándonos de que estén fuera del alcance de los niños y los posibles delincuentes. Nuestra prioridad es mantener a Sarasota como un lugar seguro para vivir, trabajar y jugar", afirmó Troche.

Todas las armas de fuego recolectadas serán enviadas a un incinerador en el Condado Lee para su destrucción. Asimismo, la Unidad de Materiales Explosivos (EMU) del Departamento de Policía de Sarasota se encargará de la destrucción de las municiones recopiladas. Como parte del proceso, se verificó cada una de las armas recolectadas en una base de datos policial para asegurarse de que no estuvieran vinculadas a robos o delitos.

Es importante destacar que ninguna de las armas recolectadas durante el evento del sábado fue reportada como robada o utilizada en un crimen.

Aunque el evento de entrega de “Done with a Gun” ya concluyó, el Departamento de Policía de Sarasota continúa aceptando armas de fuego no deseadas durante todo el año. Aquellos residentes que no pudieron asistir al evento pueden contactar a la Unidad de Propiedad del Departamento de Policía de Sarasota al 941-263-6040 para obtener información sobre cómo entregar sus armas de fuego o municiones de manera adecuada.

Al participar en esta iniciativa, los residentes de Sarasota demuestran su compromiso con la seguridad comunitaria al eliminar de forma responsable las armas de fuego y las municiones innecesarias, reduciendo así el riesgo de robos, mal uso o descargas accidentales. El Departamento de Policía de Sarasota agradece a la comunidad por su apoyo y colaboración en la promoción de un entorno más seguro para todos.