Revelan resultados de operativo “Click It or Ticket” en Hillsborough

La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough culminó con éxito una operación de tres días “Click It or Ticket” dirigida a combatir el exceso de velocidad y las infracciones por no usar el cinturón de seguridad durante las horas pico de tráfico.

La iniciativa, que comenzó el 20 de mayo, se enfocó en áreas de alto tráfico vehicular en Gibsonton, Riverview, Carollwood y Town 'N' Country. Los agentes de Hillsborough realizaron un total de 557 paradas de tráfico, lo que resultó en 136 citaciones, 423 advertencias y siete arrestos.

Un arresto en particular se destacó. El 21 de mayo, durante una parada rutinaria de una motocicleta, los agentes identificaron al conductor como Theodore Standish, de 38 años.

Una verificación reveló que Standish operaba con una licencia suspendida de Minnesota y tenía una orden judicial activa del condado de Lee, su lugar de residencia. Una búsqueda posterior descubrió metanfetamina en su poder, junto con una báscula digital, más metanfetamina y dos armas de fuego encontradas durante una inspección del inventario de la motocicleta.

Standish ahora enfrenta cargos que incluyen posesión armada de una sustancia controlada, posesión de parafernalia de drogas y una orden judicial fuera del condado.

Con miras al próximo fin de semana festivo del Memorial Day, el Alguacil Chronister instó a los residentes a priorizar la seguridad durante las festividades. La Unidad de DUI del Alguacil de Hillsborough patrullará activamente áreas de alto riesgo para disuadir la conducción bajo la influencia del alcohol.

"No permita que su celebración de verano se vuelva trágica", aconsejó Chronister. "Planifique su viaje a casa antes de comenzar a beber. En 2024, conducir bajo la influencia del alcohol es simplemente inexcusable".