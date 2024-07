Retiran licencia digital Florida Smart ID de las tiendas de aplicaciones

Florida Smart ID fue retirada de las tiendas de aplicaciones mientras las autoridades estatales de transporte hacen mejoras a la aplicación, según informaron las autoridades el jueves en un correo electrónico a los usuarios.

La aplicación Florida Smart ID era una versión digital de la licencia de conducir. La aplicación no reemplazaba la licencia física, que debe llevarse siempre que se conduce un vehículo, pero constituía una forma "segura, confiable y sin contacto para identificarse o demostrar la edad".

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Automotores de Florida indicó en un correo electrónico enviado el jueves a los usuarios que la aplicación sería retirada mientras se trabaja para brindar un mejor servicio.

FLHSMV’s driver license systems are experiencing a degradation of services. FLHSMV is working with its vendor to resolve and stabilize the system as soon as possible. Additional updates will be made as available. pic.twitter.com/7B1i0n9ueq