Reina de belleza puertorriqueña batalla contra el cáncer en Tampa

A pesar de pertenecer a un bajo por ciento de quienes son diagnosticados con cáncer, María del Rocío Arroyo, ex reina de belleza puertorriqueña se aferra a su fe y por eso, llego hasta la ciudad de Tampa para cambiar su corona por un par de guantes.

A sus 48 años de edad, son muchas las fechas que han marcado la vida de María. Una de ellas cuando conquistó la corona de belleza universal de Puerto Rico representando a su pueblo natal de Lares.

Pero, el 8 de diciembre del año pasado, su vida dió un giro por completo.

“Me hice un MRI cervical porque tenía dolor de cuello, fue que entonces en ese MRI cervical sale que tengo una masa en la tiroides”, expresó Arroyo, quien expresó que presentó varios síntomas que la llevaron a tomar otros pasos.

Tras su primer diagnóstico, María fue sometida a cirugía en Puerto Rico donde tomaron una muestra de aquella masa, y los resultados, no fueron los esperados.

“La radióloga se da cuenta que tengo nueve nódulos en la tiroides, cinco en el lado derecho y cuatro en el lado izquierdo”, comentó Arroyo, quien tras el diagnóstico pensó “La palabra cáncer, Yo sentí dentro de mi cuerpo que se quebró.”

Pero María, no se detuvo. Viajo hasta Tampa donde le retiraron su tiroides, pero un nuevo diagnóstico le esperaba.

“Cuando me operaron el febrero 14, hace cuatro semanas, encontraron que no tenía un solo cáncer, tenía dos tipos de cáncer”, expresó la ex reina de belleza.

Maria fue atendida justamente este lunes en el hospital Moffitt Cancer Center de Tampa para descartar que el cáncer se haya regado a otras partes de su cuerpo.

Si usted desea ayudar económicamente puede hacerlo comunicándose al número 787-470-2121.