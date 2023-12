Refugios en Pinellas se preparan para resguardar a la comunidad ante bajas temperaturas

En respuesta a las bajas temperaturas previstas en el estado de Florida, el Condado Pinellas ha activado sus refugios para la noche del martes 19 de diciembre. Esta medida, anunciada por el Homeless Leadership Alliance, busca ofrecer un resguardo seguro y cálido a aquellos en necesidad durante las horas más frías.

Los refugios, que estarán disponibles para adultos, tanto hombres como mujeres, abrirán sus puertas desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Es importante destacar que los refugios operarán bajo la política de "mientras haya capacidad", por lo que se recomienda a los interesados llegar temprano. Además de un lugar seguro para dormir, muchos de estos refugios proporcionarán comidas a los huéspedes.

La activación de estos refugios se produce cuando el Servicio Nacional de Meteorología pronostica temperaturas que “se sienten como” de 40 grados o menos en el condado.

A continuación, las ubicaciones y horarios de los refugios disponibles:

Tarpon Springs

- Boys and Girls Club of the Suncoast, 111 W Lime Street: 6 p.m. – 6 a.m.

Clearwater

- First United Methodist Church of Clearwater, 411 Turner Street: 6 p.m. – 6 a.m.

Pinellas Park

- Boys & Girls Club, 7790 61st Street North: 6 p.m. – 6 a.m.

St. Petersburg

- Northwest Presbyterian Church, 6330 54th Ave. North: 6 p.m. – 6 a.m.

- WestCare Turning Point, 1810 5th Ave. North: 6 p.m. – 6 a.m.

- Unitarian Universalist Church of St. Petersburg, 100 Mirror Lake Drive North: 6 p.m. – 6 a.m. (Nota: Requiere uso de escaleras)

- Salvation Army, 1400 4th Street South: 6 p.m. – 7:30 a.m.

- Allendale United Methodist Church, 3803 Haines Rd. N: 6 p.m. – 6 a.m.

Para las familias con niños, se ofrecerán espacios en refugios familiares, sujeto a disponibilidad. Es importante que las familias interesadas contacten a Tampa Bay Cares, Inc., marcando el 2-1-1 para obtener información específica.

Se invita a la comunidad a apoyar estos esfuerzos ya sea como voluntarios o mediante donaciones. Para más información o para contribuir, pueden visitar este sitio web.

Consejos para personas que necesitan refugiarse de las bajas temperaturas:

1. Llegue temprano: los refugios suelen llenarse rápidamente. Llegar temprano puede asegurarle un lugar.

2. Lleve identificación: si es posible, lleve consigo alguna forma de identificación personal. Esto puede facilitar el proceso de admisión.

3. Vista ropa adecuada: asegúrese de llevar varias capas de ropa para mantener el calor. Incluya guantes, gorros y bufandas si los tiene.

4. Empaque lo esencial: lleve artículos personales básicos como medicamentos, productos de higiene personal y una muda de ropa.

5. Mantenga informados a sus seres queridos: si es posible, informe a familiares o amigos sobre su ubicación y planes.

6. Conozca las reglas del refugio: cada refugio tiene sus propias reglas. Familiarícese con ellas para evitar inconvenientes.

7. Busque ayuda adicional si es necesario: si necesita asistencia médica o tiene otras necesidades específicas, no dude en solicitar ayuda al personal del refugio.

8. Respete a los demás: los refugios son espacios compartidos. Muestre respeto y consideración hacia el personal y otros huéspedes.

9. Mantenga la calma y la paciencia: las situaciones en los refugios pueden ser estresantes. Mantener la calma y la paciencia ayudará a que la experiencia sea más llevadera para todos.

10. Conozca los recursos disponibles: averigüe sobre otros recursos disponibles en el refugio, como comidas, asesoramiento o ayuda para encontrar vivienda permanente.