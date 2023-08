Refugios disponibles en Florida Central por el paso del huracán Idalia

ORLANDO, Florida. – Los condados de Florida Central bajo aviso por tormenta tropical ante el paso del huracán Idalia, que pudiera impactar el estado como un huracán de categoría 3, abrieron varios refugios para los residentes que no se sienten seguros en sus hogares.

El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Idalia llegue a Florida la mañana del miércoles, aunque las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse desde este martes, por lo que las autoridades locales solicitan a los residentes a que terminen los preparativos de emergencia antes del mediodía de este martes.

Aunque muchos de los condados de Florida Central no serán impactados de forma directa por el disturbio (hasta el momento), sí recibirán las lluvias del sistema y vientos de fuerza de tormenta tropical entre 39 a 57 millas por hora. En su pronóstico, el Servicio Nacional de Meteorología tampoco descarta inundaciones por acumulación de lluvia de hasta 3 pulgadas ni la formación de algún tornado durante el miércoles.

A continuación, los condados que abrieron refugios y las direcciones de las ubicaciones:

VOLUSIA

El condado de Volusia y el Departamento de Salud de Florida en el condado de Volusia abrirán refugios a las 10 a. m. de este martes 29 de agosto. Estos son los lugares:

Recinto ferial del condado de Volusia , 3150 E. New York Ave., DeLand (población general y mascotas)

, 3150 E. New York Ave., DeLand (población general y mascotas) Edificio Hester, recinto ferial del condado de Volusia (individuos que carecen de vivienda permanente)

(individuos que carecen de vivienda permanente) Departamento de Salud de Florida, 1845 Holsonback Drive, Daytona Beach (refugio para necesidades especiales)

Además, el puente en el centro vecinal de West Volusia, 421 S. Palmetto Ave., DeLand, se abrirá a la comunidad a las 7 a. m. del miércoles 30 de agosto. Los residentes pueden permanecer adentro durante todo el día y pueden permanecer en el refugio durante la noche hasta jueves por la mañana.

Todos los refugios aceptarán mascotas. Quienes se alojen con sus mascotas deben traer los artículos y suministros necesarios para ellas, incluida una correa, jaula o cajón, cuenco para perros, agua y comida.

ORANGE:

A partir de la 1:00 p.m. de este martes para personas con necesidades.Todos los refugios aceptan mascotas:

Silver Star recreation center

Golden Road recreation center

Público en general:

Barnert Park

South Econ

MARION:

Abrieron refugios desde este pasado lunes.

Refugio para personas con necesidades especiales: West Port High School, 3733 SW 80th Ave, Ocala, FL 34481



Lista de refugios para público general a partir de las 8 a.m. de mañana:

Forest High School , 5000 SE Maricamp Road, Ocala, FL

, 5000 SE Maricamp Road, Ocala, FL Horizon Academy , 365 Marion Oaks Drive, Ocala, FL

, 365 Marion Oaks Drive, Ocala, FL Lake Weir High School , 10351 SE Maricamp Road, Ocala, FL

, 10351 SE Maricamp Road, Ocala, FL North Marion Middle School , 2085 W Highway 329, Citra, FL

, 2085 W Highway 329, Citra, FL Vanguard High School, 7 NW 28th Street, Ocala, FL

POLK

Refugio para público general abierto a partir de las 4 p.m. de este martes:

Escuela Secundaria Tenoroc: 4905 Saddle Creek Rd., Lakeland (Se admiten mascotas).

4905 Saddle Creek Rd., Lakeland (Se admiten mascotas). Escuela Secundaria Mulberry: 500 Martin Luther King Ave., Mulberry

500 Martin Luther King Ave., Mulberry Primaria Horizons: 1700 Forest Lake Drive, Davenport

1700 Forest Lake Drive, Davenport Primaria Chain of Lakes: 7001 CR 653, Winter Haven

7001 CR 653, Winter Haven Escuela Primaria Spessard L. Holland: 2342 EF Griffin Road, Bartow

2342 EF Griffin Road, Bartow Escuela Secundaria George Jenkins: 6000 Lakeland Highlands Road, Lakeland

Refugio para personas con necesidades especiales a partir de las 10 a.m. de este martes en:

• Unidad de Atención Especializada del Departamento de Salud del Condado de Polk, 1255 Brice Blvd., Bartow. Los residentes que estén preinscritos para refugios con necesidades especiales que necesiten transporte deben llamar para hacer arreglos al (863) 298-7027 entre las 7:00 a.m. y las 10 a.m. de este martes. Los residentes que no estén preinscritos para refugios con necesidades especiales, pero que puedan ser elegibles para este servicio también deben llamar para consultar la disponibilidad.