Proyecto exigiría que escuelas de Florida reconozcan el Golfo de México como Golfo de América

Un proyecto de ley para consideración del Senado de Florida, presentado por el senador republicano de Sarasota Joe Gruters, exigiría que las escuelas y los materiales oficiales en bibliotecas reconozcan el Golfo de México como el Golfo de América.

El cambio requeriría actualizaciones de los materiales estatales así como de señales de tránsito.

Si se aprueba, el proyecto de ley SB 1058 pediría que las agencias estatales actualicen materiales geográficos para reflejar la nueva designación federal del Golfo de México como el Golfo de América, y ordenaría a las juntas escolares de distrito y las juntas directivas de escuelas autónomas, que adopten y adquieran materiales específicos que reflejen la nueva designación del Golfo de América, a partir del 1 de julio del presente año.

El proyecto ordenaría al Departamento de Transporte construir marcadores adecuados. La parte de la U.S. 41 (conocida comúnmente como Tamiami Trail, que va desde Tampa hasta Miami) entre la S.R. 60 y la U.S. 1 en 30 condados de Miami-Dade, Collier, Lee, Charlotte, Sarasota, Manatee y Hillsborough se designaría como “Sendero del Golfo de América”, siguiendo el ejemplo de las directivas de la Casa Blanca de adoptar el nombre "Gulf of America" ​​en todo el país.

La sesión legislativa comenzará a debatir el proyecto el martes 4 de marzo.