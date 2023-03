Prohíben la quema en el Condado Polk por falta prolongada de lluvia

Debido a que el Condado Polk continúa experimentando condiciones climáticas secas debido a la falta prolongada de lluvia, el Cuerpo de Bomberos del Condado Polk ha emitido una ordenanza oficial de prohibición de quemas.

El mayor riesgo actual de incendios forestales y de incendios no controlados es una amenaza para la seguridad del Condado Polk. Las condiciones secas no muestran signos de disminuir en el futuro cercano, por lo que el Cuerpo de Bomberos del Condado Polk ha emitido la prohibición de quemar.

La prohibición de quemar incluye:

1. Fogatas;

2. Hogueras;

3. Quemas controladas no permitidas;

4. Quema de basura doméstica y de jardín;

5. Quema de escombros de construcción;

6. Quema de desechos orgánicos;

7. Encendido de fuegos artificiales

8. La quema no comercial de materiales que no sean para fines religiosos o ceremoniales, en cuyo caso deben estar contenidos en una parrilla para barbacoa o en una fosa para barbacoa, y el área total de combustible no puede exceder los tres pies de diámetro y dos pies de altura.

“El Cuerpo de Bomberos del Condado Polk se ha demorado todo lo posible en emitir esta prohibición de quemar”, dijo el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Condado Polk, Hezedean A. Smith, D.M. “Las condiciones secas actuales son favorables para el rápido desarrollo y la propagación de incendios forestales en todo el condado. Garantizar la seguridad de todos los residentes y visitantes en todo el Condado Polk y minimizar la probabilidad de pérdida de propiedad en todo el condado son las principales prioridades para el Cuerpo de Bomberos del Condado Polk”.

Más del 50 por ciento del Condado Polk tiene un promedio de más de 501 en el índice de sequía de Keetch-Byram (KBDI). El índice KBDI es una escala de referencia continúa utilizada por el Servicio Forestal de Florida para evaluar la probabilidad y la gravedad de los incendios forestales. La escala comienza en cero, que no refleja peligro, y sube a 800, que refleja peligro extremo.

La prohibición de quemar se aplica a todos los Polk no incorporados y los siguientes municipios: Auburndale, Eagle Lake, Lake Alfred, Mulberry, Lake Hamilton, Haines City, Hillcrest Heights, Polk City, Winter Haven, Davenport, Dundee, Lakeland, Bartow, Frostproof, Fort Meade y Highland Park.

Cualquiera que se niegue a cumplir o viole esta prohibición de quemar estará en violación de la Ordenanza del Condado 08-015 y puede ser castigado con una multa que no exceda los $500 o con una pena de prisión que no exceda los 60 días en la cárcel del condado o ambos.