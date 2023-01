Prepara refugios ante frente frío en fin de semana de Navidad

Los refugios para resguardarse contra las bajas temperaturas que se esperan en la Bahía de Tampa en el condado Hillsborough, Pinellas, Hernando y Pasco estarán abiertos durante le fin de semana de navidad, anunció la Alianza de Liderazgo para Personas sin Hogar.

Los refugios se abrirán en los horarios que se muestran a continuación.

Es importante mencionar que los huéspedes del refugio son aceptados hasta que el refugio esté lleno.

Todos los sitios brindan un lugar cálido y seguro para dormir, y muchos sitios también sirven una comida.

Los refugios se activan cuando el Servicio Meteorológico Nacional espera que la temperatura alcance los 40 grados o menos en todo el condado entre las 6 p.m. y 6 am.

Los siguientes refugios para clima frío están disponibles para hombres y mujeres adultos:

CONDADO HILLSBOROUGH:

El condado Hillsborough se está asociando con las siguientes organizaciones para proporcionar un refugio para el frío de capacidad limitada para adultos.

Todos los refugios aceptarán invitados a partir de las 6 p.m. hasta las 20:00 a menos que alcancen su capacidad antes de ese tiempo.

Estos son los refugios en el condado Hillsborough:

Amazing Love Ministries

3304 E. Columbus Dr., Tampa, FL 33602



Church of God of Prophecy Hyde Park

107 S. Oregon Ave., Tampa, FL 33606



Greater New Hope Church Anointed Ministries (Centro de Retiro de Oración)

2104 Mud Lake Rd., Plant City, FL 33566



Homeless Helping Homeless

801 E. Saint Clair St., Tampa, FL 33602



Homeless Helping Homeless

3008 N. Nebraska Ave., Tampa, FL 33602



Hyde Park United Methodist Church (ubicación preferida para los medios)

500 W. Platt St., Tampa, FL 33606



New Life Church in Tampa (admiten mascotas)

8216 N. 13th St. Tampa, FL 33604



Tampa Bay Mission of Hope

212 St. Cloud Ave. Building A, Valrico, FL 33594

Familias en Tampa pueden llamar para separar un lugar al (813) 209-1176



Y familias en Plant City pueden llamar al (813) 562-4495



CONDADO PINELLAS:

Tarpon Springs

Boys and Girls Club of the Suncoast

o Dirección: 111 W Lime Street, Tarpon Springs

o Horario: 6 p.m. – 6 am

Agua clara

Clearwater

First United Methodist Church of Clearwater

o Dirección: 411 Turner Street, Clearwater

o Horario: 6 p. m. – 6 am

• The Refuge Outreach Church

o Dirección: 606 Alden Avenue, Clearwater

o Horario: 6 p. m. – 6 am

Pinellas Park

Boys & Girls Club of the Suncoast

o Dirección: 7790 61st Street North, Pinellas Park

o Horario: 6 p. m. – 6 am

St. Petersburg

Northwest Presbyterian Church

Dirección: 6330 54th Ave. North, St. Petersburg

Horario: 6 p.m. – 6 a.m.

WestCare Turning Point

Dirección: 1810 5th Ave. North, St Petersburg

Horario: 6 p.m. – 6 a.m.

Unitarian Universalist Church of St. Petersburg

Dirección: 100 Mirror Lake Drive North, St Petersburg

Horario: 6 p.m. – 6 a.m.

Salvation Army

Dirección: 1400 4th Street South, St Petersburg

Horario: 6 p.m. – 7:30 a.m.

CONDADO PASCO:

En el condado Pasco los refugios para resguardarse del frío serán habilitados desde la noche del viernes 23 de diciembre y permanecerán activos hasta el 25 de diciembre. Es importante mencionar que en estos refugios no proporcionarán transporte o alimentos.

El espacio de refugio es limitado. Para hacer los arreglos de alojamiento para cualquiera de las tres noches, debe llamar a la Coalición para los Desamparados del Condado Pasco al (727) 842-8605 y seleccionar la opción de Alojamiento en Clima Frío, Extensión 2, de la siguiente manera:

 Jueves 22 de diciembre: Hasta las 20 h.

 Viernes, 23 de diciembre: mediodía – 8 p.m.

 Sábado 24 de diciembre: 12:00 – 20:00 h.

CONDADO HERNANDO:

Autoridades del condado Hernando también está al tanto de la situación y tendrá refugios abiertos a partir de la noche del viernes 23 de diciembre en las siguientes direcciones.

Men's Shelter

1090 Mondon Hill Road

Brooksville, FL 34605

Tel: (352) 799-2912 ext.103

Women's Shelter (Mary's House)

1163 Howell Avenue

Brooksville, FL 34601

Tel: (352) 799-2912 ext.109

Las familias con niños serán ubicadas en refugios familiares (si hay espacio disponible). Las familias deben llamar al 2-1-1, Tampa Bay Cares, Inc., para obtener información sobre refugios familiares.

También puede apoyar el programa Cold Night Shelter Program ofreciéndose como voluntario o donando en www.PinellasHomeless.org/coldnightshelters.