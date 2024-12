Pornhub bloqueará el acceso de los floridanos a partir del 1 de enero

Pornhub, el sitio web de intercambio de videos pornográficos, dice que bloqueará el acceso de los floridanos al sitio a partir del 1 de enero, en respuesta a una ley de verificación de edad que entrará en vigencia ese mismo día.

HB 3, una ley relacionada con las protecciones en línea para menores, requerirá que los sitios web con contenido para adultos verifiquen que todos los visitantes tengan 18 años o más.

Free Speech Coalition, un grupo que aboga por la industria del entretenimiento para adultos, es el demandante principal en una demanda federal que tiene como objetivo evitar que la ley entre en vigencia debido a preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.

La afiliada de NBC, WFLA, habló con Mike Stabile, director de políticas públicas de Free Speech Coalition. Dijo que estaba preocupado por cómo se realizará esa verificación de edad.

"Cuando se carga una identificación o cuando se realiza este tipo de verificación, nada es seguro", dijo Stabile. “Está pidiendo a personas que son mayores de edad que arriesguen su privacidad y su posible vigilancia para acceder a Internet”.

Mientras tanto, los defensores de la ley que se aprobó con un apoyo bipartidista abrumador argumentan que la información personal estará protegida.

“La ley de Florida incluye, explícitamente, un requisito de verificación anónima de la edad realizada por un tercero. Toda nuestra industria fue creada para comprobar tu edad en línea y no tener que revelar tu identidad”, dijo a WFLA Ian Corby, director del grupo global Age Verification Providers Association.

Pornhub ya ha bloqueado el acceso en otros 12 estados, incluidos Texas, Virginia y varios estados del sur.

En un comunicado, la empresa matriz de Pornhub, Aylo, dijo:

“En primer lugar, para ser claros, Aylo ha apoyado públicamente la verificación de la edad de los usuarios durante años, pero creemos que cualquier ley a este efecto debe preservar la seguridad y la privacidad del usuario, y debe proteger eficazmente a los niños del acceso a contenido destinado a adultos.

Desafortunadamente, la forma en que muchas jurisdicciones en todo el mundo, incluida Florida, han elegido implementar la verificación de edad es ineficaz, aleatoria y peligrosa. Cualquier regulación que requiera que cientos de miles de sitios para adultos recopilen cantidades significativas de información personal altamente confidencial está poniendo en peligro la seguridad del usuario. Además, como ha demostrado la experiencia, a menos que se aplique adecuadamente, los usuarios simplemente accederán a sitios que no cumplan con las leyes o encontrarán otros métodos para evadir estas leyes.

Esto no es una especulación. Hemos visto cómo se desarrolla este escenario en Estados Unidos. En Luisiana el año pasado, Pornhub fue uno de los pocos sitios que cumplió con la nueva ley. Desde entonces, nuestro tráfico en Luisiana cayó aproximadamente un 80%. Estas personas no dejaron de buscar pornografía, simplemente migraron a rincones más oscuros de Internet que no piden a los usuarios que verifiquen su edad, que no cumplen la ley, que no se toman en serio la seguridad del usuario y que, a menudo, ni siquiera moderan el contenido. En la práctica, las leyes simplemente han hecho que Internet sea más peligroso para adultos y niños.

La mejor solución para hacer que Internet sea más seguro, preservar la privacidad del usuario y evitar que los niños accedan a contenido para adultos es realizar la verificación de edad en la fuente: en el dispositivo. La tecnología para lograrlo ya existe. Lo que se necesita es la voluntad política y social para que esto suceda. Estamos ansiosos por ser parte de esta solución y estamos felices de colaborar con el gobierno, la sociedad civil y los socios tecnológicos para llegar a una solución eficaz de verificación de edad basada en dispositivos.

Además, muchos dispositivos ya ofrecen funciones de control parental gratuitas y fáciles de usar que pueden evitar que los niños accedan a contenido para adultos sin correr el riesgo de que se divulguen datos confidenciales del usuario”.