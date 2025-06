Este fin de semana comienza la celebración del Polk Pride. Aquí un listado de eventos

CONDADO POLK, Florida - Este fin de semana es la celebración del Polk Pride, un evento inclusivo que a pesar de su poca popularidad promete este año celebrar por todo lo alto su décimo aniversario.

Unidos y sosteniendo una misma bandera, es como cada año, seguidores y miembros de la organización Polk Pride, celebran la unión y la diversidad.

Noticias Florida 24/7 en Telemundo 49. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Aunque muchos no saben que este evento existe, Polk Pride se ha dedicado a fomentar la inclusión de la comunidad LGBTQ+ durante ya diez años.

El evento principal se realiza en Munn Park el sábado 14 de junio, pero mientras llega esa fecha, esta organización comienza su celebración a partir de este fin de semana.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El mensaje principal de Polk Pride es claro: la inclusión no tiene fronteras y la celebración tampoco, pues se extenderá desde este fin de semana con el evento llamado “kick-off party” hasta el 14 de junio.

Aquí un listado de eventos del Polk Pride:

Kick Off Party - Sábado 06/07/2025 - 11 am a 3 pm

Tickets en internet: FierceDragEvents@UnionHall (Podría estar sold out)

1023 S. Florida Avenue. LKLD

Pride For Youth - Miércoles 06/11/25 - 6:30 pm a 9 pm

Evento Gratis - United Women's Club - de 11 a 17 años de edad

Lakeland Youth Alliance Pride Party

1515 Williamsburg SQ LKLD

Pride in Faith - Jueves 06/12/25 - 7:00 pm

Evento Gratis - Beacon Hill Fellowship - An Interfaith Celebration of Pride

220 W Beacon Rd. LKLD

Friday Night Pride - Viernes 06/13/25 - 9 pm - 2 am

Pague en la puerta - The parrot - Drinks, Dancing and Drag

1030 E Main St. LKLD

Pride in the Park - Sábado 06/14/25 - 10 am a 3 pm

Evento gratis - Munn park Downtown - Celebración para toda la familia.

201 E Main St. LKLD

Pride After Dark - Sábado, 06/14/2025 - 9 pm a 1 am

Tickets en internet- Union Hall

Pride After Party - Drag Show

1023 S. Florida Av. LKLD