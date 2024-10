Policía de Tampa conmemorará aniversario de balacera en Ybor City

El Departamento de Policía de Tampa, en colaboración con la comunidad empresarial del Distrito Histórico de Ybor City, organizará el evento "Ybor Night Out: A Time of Remembrance and Resilience" el martes, 29 de octubre de 2024.

Esta actividad conmemora el primer aniversario del trágico tiroteo ocurrido el 29 de octubre de 2023, en el que se busca honrar a todas las víctimas de ese suceso y demostrar la unión y la seguridad en Tampa.

El evento iniciará a las 6:30 p.m. con una vigilia con velas en memoria de Harrison Boonstoppel y Elijah Wilson, en 1920 Ybor City, situado en 1920 E. 7th Ave. Después de la vigilia, se entregarán pulseras LED azules a los asistentes, y los negocios participantes iluminarán sus ventanas con velas azules.

Miembros del Departamento de Policía de Tampa, incluidos oficiales K9 y ecuestres, recorrerán la 7ma Avenida interactuando y estableciendo conexiones con residentes, visitantes y negocios locales, fortaleciendo los lazos que hacen de Tampa una comunidad resiliente y vibrante.

El jefe de policía Lee Bercaw expresó: "Este evento es un símbolo poderoso de unidad, un recordatorio de que Tampa es un lugar más seguro y una comunidad más unida cuando estamos juntos".