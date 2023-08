Playas de Pinellas cerradas: ciudades piden no visitar playas el Día del Trabajo

El lunes 4 de septiembre de 2023, el Día del Trabajo en Estados Unidos, se ve afectado por el cierre de dos importantes playas en la costa de Florida: Sunset Beach en Treasure Island y Indian Rocks Beach. Ambas playas sufrieron daños significativos tras el paso del huracán Idalia.

Treasure Island: No es momento para turistear

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Sunset Beach, en el vecindario de Treasure Island, fue la zona más afectada de la isla por el huracán. La ciudad, junto con residentes y negocios locales, están trabajando arduamente para restaurar la normalidad en el área.

Para facilitar estos esfuerzos, las autoridades piden que la gente no visite la isla para hacer turismo. Todos los estacionamientos de la playa en Sunset Beach permanecerán cerrados y el Departamento de Policía de Treasure Island interrogará a las personas sobre su presencia en el área. Si no tienes un motivo válido para estar allí, te pedirán que te vayas. No obstante, se anunció que los restaurantes Caddy's y Ta'Kiki estarán abiertos.

Indian Rocks Beach: Erosión y accesos cerrados

La Ciudad de Indian Rocks Beach ha sufrido una fuerte erosión a lo largo de la playa y las dunas debido al huracán Idalia. Varias áreas de acceso a la playa están actualmente inaccesibles, incluyendo las avenidas desde la 28th Avenue, 26th Avenue, 25th Avenue, 24th Avenue, 23rd Avenue, 22nd Avenue, 21st Avenue, 20th Avenue, 12th Avenue, 6th Avenue, 5th Avenue, 2nd Avenue, 1st Avenue y Central Avenue.

Sin embargo, el gobierno local, en conjunto con el Condado Pinellas, ya están evaluando opciones para la reparación y reconstrucción de las áreas afectadas. Se han identificado varias áreas de acceso que aún son accesibles, incluyendo 27th Ramp, 19th Ramp, 18th Avenue, 17th Avenue, 16th Avenue, 15th Avenue, 10th Avenue, 9th Ramp, 8th Avenue, 7th Avenue, 4th Avenue, 3rd Avenue, y la rampa Whitehurst.

Ambas ciudades agradecen la cooperación de los residentes y turistas durante este difícil periodo de recuperación. Se pide a todos que se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.