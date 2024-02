Pinellas se prepara para ofrecer transporte gratis durante las vacaciones de privamera

Pinellas se prepara para la llegada de miles de turistas esta primavera y por eso ya anunciaron los servicios gratuitos y la expansión de los servicios durante la temporada para brindar el mejor servicio a todas las personas que llegan para disfrutar de las costas del condado.

Brad Miller, director ejecutivo de PSTA, anunció planes para facilitar el desplazamiento de los turistas y residentes por el condado con dos servicios de transporte de alta frecuencia. “Queremos hacer más sencillo para los visitantes moverse por la ciudad, al mismo tiempo que ayudamos a los locales a evitar la frustración de buscar estacionamiento en playas premiadas, el centro de St. Petersburg y otros destinos intermedios”, expresó Miller.

En colaboración con la ciudad de Clearwater, PSTA reactiva su Servicio de Primavera, ofreciendo estacionamiento gratuito todos los días desde el 25 de febrero hasta el 27 de abril. Este servicio incluye un transbordador que trasladará a los pasajeros hasta la Marina de Clearwater, cerca del Pier 60.

Las ubicaciones de los estacionamientos son: el lote del antiguo Ayuntamiento (112 S. Osceola Ave.), el lote de césped sur del Ayuntamiento (200 S. Osceola) y el Garaje del Condado junto a Forward Pinellas (310 Court St), este último disponible solo los fines de semana.

De lunes a jueves, el servicio de transbordador será cada 30 minutos de 10 a.m. a 10 p.m. Los viernes y sábados, la frecuencia aumentará a cada 15 minutos de 10 a.m. a medianoche, y los domingos, también cada 15 minutos, pero de 10 a.m. a 10 p.m.

El SunRunner también se prepara para su segundo Spring Break tras batir récords de usuarios el pasado marzo. Se anticipa una alta demanda este año. “La conveniencia del SunRunner y la facilidad para evitar el estrés de encontrar dónde estacionarse y el costo elevado del estacionamiento son evidentes", agregó Miller. “Tú y tu familia nunca pagarán más de $5 al día por viajar a la playa, el centro de St. Petersburg y otros lugares.”

El pasaje de ida en el SunRunner cuesta $2.25, pero usando el mismo método de pago, los pasajeros no pagarán más de $5 al día en cualquier servicio de ruta fija de PSTA. Los grupos de cuatro solo tendrán que pagar una tarifa de $5 por todo el día.

Para más detalles sobre tarifas y opciones de pago, los interesados pueden visitar el sitio web de PSTA. Además, encontrarán información adicional sobre el SunRunner y el servicio de Park & Ride de Primavera en Clearwater en las páginas oficiales de PSTA.