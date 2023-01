Pinellas habilita refugios por bajas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología ha anunciado que se esperan bajas temperaturas este fin de semana en nuestra zona y por tal razón el Condado Pinellas ha anunciado la apertura de varios refugios para que las personas necesitadas puedan refugiarse.

Según los pronósticos, se espera que las sensaciones térmicas ronden los 30 grados durante el fin de semana del 13 al 14 de enero de 2023.

Estos son los refugios que se habilitarán alrededor de todo el Condado Pinellas:

Boys and Girls Club of the Suncoast in Tarpon Springs

Dirección: 111 W Lime Street, Tarpon Springs

Horas: 6:00pm – 6:00am



The Refuge Outreach Church

Dirección: 606 Alden Avenue, Clearwater

Horas: 6:00pm – 6:00am



First United Methodist Church of Clearwater

Dirección: 411 Turner Street, Clearwater

Horas: 6:00pm – 6:00am



Boys & Girls Club of the Suncoast in Pinellas Park

Dirección: 7790 61st Street North, Pinellas Park

Horas: 6:00pm – 6:00am



Northwest Church

Dirección: 6330 54th Ave. North, St. Petersburg

Horas: 6:00pm – 6:00am



WestCare Turning Point

Dirección: 1810 5th Ave. North, St Petersburg

Horas: 6:00pm – 6:00am



Unitarian Universalist Church of St. Petersburg

Dirección: 100 Mirror Lake Drive North, St Petersburg

Horas: 6:00pm – 6:00am

Importante: Necesitas subir escaleras en esta ubicación.



Salvation Army, St. Pete

Dirección: 310 14th Avenue South, St. Petersburg

Horas: 6:00pm – 7:30am



Las familias deben llamar al 2-1-1, Tampa Bay Cares, Inc. para referencias a Refugios Familiares Cold Night.

Es importante que las personas que necesiten refugio sepan que los espacios son limitados. Todos los lugares brindan un lugar cálido para dormir y muchas de estas ubicaciones también servirán comida caliente.

Se el informará a los huéspedes si el refugio estará abierto durante noches adicionales según lo justifican las condiciones del tiempo.

Si quieres brindar tu apoyo a este programa puedes hacer tus donaciones u ofrecerte como voluntario visitando el portal www.PinellasHomeless.org.