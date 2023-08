ORLANDO, Florida. – Los designados por el gobernador Ron DeSantis para la junta que supervisa el distrito de gobierno de Disney World iniciaron una nueva batalla contra la compañía: pases gratuitos y descuentos para los empleados del distrito están en la mira.

Los integrantes de la junta del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central presentaron una queja ante el Inspector General del estado, alegando que los millones de dólares en pases de temporada, así como los descuentos en hoteles, mercancía, alimentos y bebidas – que sus predecesores que apoyaban – equivalen a beneficios y ventajas poco éticos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Solo el año pasado, antes de que las personas designadas por DeSantis se hicieran cargo de la junta directiva y aún estuviera controlada por patrocinadores de Disney, se otorgaron alrededor de $2.5 millones en descuentos y pases a los empleados del distrito y sus familias, dijo la junta en un comunicado de prensa.

El arreglo fue egoísta para la compañía porque devolvió dinero a Disney, y el distrito pagó la factura, según el comunicado.

La agencia de noticias AP se comunicó con Disney por medio de un correo electrónica, sin embargo, indicaron que no lograron obtener respuesta.

Un portavoz de la junta no respondió a una solicitud de la carta enviada al Inspector General, que investiga el fraude, la mala gestión, el despilfarro y el abuso.

El acuerdo parece ser más un beneficio para los empleados que una estafa para los contribuyentes, similar a la forma en que los profesores de una universidad pueden obtener pases gratuitos para eventos deportivos o matrícula gratuita para los miembros de la familia, dijo Richard Foglesong, profesor emérito de Rollins College que escribió un relato definitivo del gobierno de Disney World en su libro "Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando".

La queja de los designados por DeSantis se da cuando el administrador del distrito que designaron en mayo pasado enfrenta un dilema ético.

Glen Gilzean, quien gana $400,000 al año en su nuevo trabajo, también es presidente de la Comisión de Ética de Florida. No puede ser integrante de la junta de la comisión y trabajar para el distrito simultáneamente porque la comisión prohíbe que los empleados públicos formen parte de su junta, dijo un abogado de la comisión la semana pasada en una opinión legal.

La pelea entre DeSantis y Disney comenzó el año pasado después de que la compañía, que enfrentaba una presión significativa interna y externa, se opusiera públicamente a una ley estatal que prohíbe las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados.

Como castigo, DeSantis se hizo cargo del distrito a través de una legislación aprobada por la Legislatura de Florida controlada por los republicanos y nombró una nueva junta de supervisores para supervisar los servicios municipales para los parques temáticos y hoteles en expansión.

Pero la autoridad de los nuevos supervisores sobre el diseño y la construcción se ha visto limitada por los acuerdos de la empresa con los predecesores que apoyaban a Disney, que se firmaron antes de que asumiera el nuevo directorio.

En respuesta, los legisladores de Florida aprobaron una legislación que derogó esos acuerdos.

Disney demandó a DeSantis en un tribunal federal, alegando que el gobernador violó los derechos de libertad de expresión de la compañía.

El distrito ha demandado a Disney en un tribunal estatal, buscando anular los acuerdos.