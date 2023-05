Organizaciones de Florida se pronuncian contra proyecto antiinmigrante

A pesar del fuerte rechazo en la comunidad, el gobernador Ron DeSantis ha promulgado el polémico proyecto de ley del Senado SB 1718 en Florida.

Esta ley, ampliamente impopular fue impulsada directamente por el gobernador y respaldada por la legislatura estatal. A pesar de la oposición vocal de los ciudadanos de Florida en los comités de la cámara, la ley ha sido aprobada y ahora entra en vigor el 1 de julio de 2023.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Varias organizaciones de todo el estado de Florida se pronunciaron:

En respuesta a la promulgación de esta legislación, la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit, dijo:

“Nuestros corazones se rompen por los floridanos que hoy son más perseguidos. Su estado de origen les dice que los odian. Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí. A lo largo de esta sesión legislativa, la mayoría de los legisladores han tratado de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos en su incesante búsqueda para promover las ambiciones políticas del gobernador DeSantis. Lo vimos con la prohibición del aborto de 6 semanas, la expansión de la ley "No digas gay" hasta el grado 12 en nuestras escuelas y la prohibición de la educación sobre diversidad e inclusión en las aulas escolares. ¿Han pensado realmente los legisladores y el Gobernador en lo que todo esto realmente le hará a nuestro hogar? Nuestra Florida no solo es acogedora y ayuda a quienes necesitan apoyo, sino que también es muy dependiente de los inmigrantes. Ninguna cantidad de retórica odiosa y discriminatoria de esta legislatura romperá nuestra determinación de continuar defendiendo y luchando por un futuro en el que todos los que llaman hogar a nuestro estado puedan trabajar, vivir y amar sin miedo, sabiendo que son amados y aceptados”.

Renata Bozzetto, subdirectora de Florida Immigrant Coalition dijo:

“Es negligente que un proyecto de ley con tantos problemas y con un increíble potencial de daño se haya convertido en ley hoy. Hay floridanos que no son inmigrantes y que tienen el potencial de ser encarcelados por viajar con alguien que aún debe regular su estatus migratorio. Nuestros amigos y familiares que son inmigrantes sin estatus legal sufrirán por no ir a buscar atención médica por temor a revelar su estatus. Lo más problemático es el miedo que esta ley ya está creando, debido a su lenguaje imprudente y desinformación desenfrenada. Los grupos de la iglesia ahora tienen que repensar los retiros y los viajes misioneros en otros estados, debido a las implicaciones de devolver a sus feligreses a casa cuando existe la posibilidad de un cargo por delito grave. Este no es un problema rojo o azul, es un problema humano. Los floridanos de todas las tendencias mostraron su desprecio por este proyecto de ley una y otra vez durante la sesión, y aun así todos fuimos ignorados. Continuaremos luchando por nuestras comunidades diversas y viviendo los valores del verdadero estilo de Florida: ser acogedores, amables y solidarios con todos los que llaman hogar a Florida”.

Mariana Blanco, Directora Ejecutiva Adjunta del Centro Maya Guatemalteco, dijo

“Nuestra mayor preocupación es realmente el temor que se le va a inculcar a la población indocumentada de buscar y recibir servicios. Cosas como esta restringen no solo nuestro trabajo, sino que también dañan la confianza de la comunidad. No se debe jugar con la gente por su propia agenda política. Estas son personas. Estos son sus residentes. Esta es su mano de obra. Esta es su comunidad y debería protegerlos”.

Nery López, coordinadora de Justicia para Migrantes de The Florida Student Power Network, dijo:

“Los recientes ataques a nuestras diversas comunidades pesan mucho en mi corazón en este momento como receptora de DACA e hija de padres inmigrantes. Mi objetivo en los últimos cinco años ha sido estar a la vanguardia del liderazgo juvenil para inmigrantes y reunir a tantos estudiantes como sea posible para crear una comunidad de apoyo para nuestra familia y amigos. La resiliencia de mi gente no flaqueará mientras sigamos viendo tanto odio en la legislatura de Florida a través de proyectos de ley como SB 1718/HB 1617 que solo crearán más miedo y trauma en una comunidad marginada de gente trabajadora. La Juventud Inmigrante de Florida se mantendrá en el poder y continuará luchando por la protección de nuestra familia y amigos”.

Samuel Vilchez, director estatal de Florida, American Business Immigration Coalition dijo:

“Como alguien que llegó a los EE. UU. como un asilado político de Venezuela a una edad temprana y luego se fue a Princeton y Oxford, sé cuánto tienen que dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad. Pero esta legislación hace exactamente lo contrario: tiene como objetivo cruel hacer la vida más difícil para las personas que navegan por nuestro complejo sistema de inmigración y que todos los días se levantan y dan lo mejor de sí mismos al estado de Florida como una cuestión de orgullo. No solo penaliza a las empresas de Florida que dependen de trabajadores inmigrantes para mantener sus puertas abiertas, sino que también interrumpe la calidad de la atención crítica y los servicios que brindan las iglesias y los centros de salud. Cuando 1 de cada 5 floridanos es un inmigrante, no se puede sembrar devastación en sus vidas sin devastar los negocios y el crecimiento económico de Florida”.

Guadalupe de la Cruz, Directora del Programa de Florida del American Friends Service Committee , dijo:

“Durante años, hemos visto cuánto el estado de Florida ha intensificado las políticas e implementaciones anti-inmigrantes, ahora con SB 1718 continuaremos enfrentando la violencia estatal racista y criminalizadora del estado hacia nuestras comunidades inmigrantes”.

Marcos Vilar, Director Ejecutivo de Alianza for Progress dijo,

“Como puertorriqueño y latino, me solidarizo con los inmigrantes que vienen a Florida a trabajar. Cuántos de nosotros no hemos echado una mano a un compañero inmigrante necesitado, pero ahora ayudarlos me convertiría en un criminal. Esta ley no representa los valores estadounidenses, no representa los valores cristianos, ni representa los valores humanitarios con los que me criaron mis padres. Esta nueva ley representa una agenda radical impuesta por los legisladores y un gobernador del MAGA; están actuando como dictadores. Un gobierno que está allanando decretos, abusando de su poder para implementar su agenda, que no es lo que quiere el pueblo de Florida. Recordemos eso el día de las elecciones".

Felipe Sousa-Lazaballet, Executive Director of the Hope CommUnity Center dijo,

“El gobernador Ron DeSantis y la legislatura de Florida fallaron a 1 de cada 5 floridanos que nacieron fuera de los Estados Unidos. En Hope, servimos a más de 16,000 personas cada año. Conocemos de primera mano los impactos negativos que esta legislación tendrá en cada persona que ingrese al estado de Florida y que llame a este estado su hogar. En lugar de enfocarse en crear soluciones reales para nuestras familias, este cuerpo legislativo ha confabulado con el cuerpo ejecutivo para ofrecernos nada más que sembrar el miedo, el odio y la división. Esta ley consolida el hecho de que el gobernador DeSantis está dispuesto a sacrificar nuestras vidas por su ambición política. Este proyecto de ley busca poner amigos contra amigos, vecinos contra vecinos y destruir nuestras familias. La historia recordará este momento; estamos en el lado correcto mientras que ellos serán recordados como monstruos. De lo que no se dan cuenta es que hemos construido un movimiento para protegernos unos a otros. Nuestra bondad y compasión colectivas ganarán. Nos negamos a permitir que nuestro hogar se convierta en un lugar lleno de odio. El amor ganará”.

Veronica de la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Alachua, Directora de Programa y Navegadora Legal de la Coalición de Derechos Humanos del Condado de Alachua dijo,

“Los legisladores republicanos en Florida han utilizado su poder de mayoría calificada para aprobar algunos de los proyectos de ley más dañinos y de gran alcance en esta sesión que no hacen nada para abordar los problemas reales que enfrentan los floridanos, como la falta de viviendas seguras y asequibles, acceso limitado a la atención médica, desastres relacionados con el clima y inflación. Con SB 1718 y HB 1617, optaron por usar su poder para criminalizar peligrosamente a los inmigrantes de todos los estados al crear más barreras para aquellos que buscan una vida mejor para sus familias, lo que solo exacerbó las disparidades existentes en la salud, la educación y las protecciones laborales para los trabajadores que son inmigrantes.”

Yvette Cruz, Coordinadora de Comunicaciones de Farmworker’s Association of Florida comentó,

“Con la aprobación de este proyecto de ley, todo el condado de Miami-Dade se verá afectado porque el proyecto de ley afectará a todos los que interactuamos con inmigrantes todos los días. Más de la mitad del condado es nacido en el extranjero. Todos conocemos y amamos a alguien que es un inmigrante, desde los que llegaron gracias a la Operación Pedro Pan que vinieron de Cuba y fueron bienvenidos cuando eran niños. Además, los turistas que han emitido licencias de conducir legalmente de otros estados, mientras navegan por nuestro complejo sistema de inmigración de otros estados, se verán afectados hasta el punto de que si vienen aquí y tienen una interacción con la policía, es posible que nunca regresen a casa. ”

Ethan Maia de Needell, coordinador de Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion Initiative at the Rural Women’s Health Project, dijo:

“Ya sea por sus contribuciones a nuestra economía o nuestra diversa cultura floridana, los inmigrantes son, y siempre han sido, una parte fundamental de nuestras comunidades de Florida. Las leyes xenófobas aprobadas por nuestros legisladores solo harán que la vida de los miembros de nuestra comunidad trabajadora, las familias y los proveedores de servicios religiosos, sociales y de atención médica sean más difíciles, sin hacer nada para abordar realmente las causas fundamentales de la migración. No se deje engañar por este cruel truco de relaciones públicas que solo sirve para marginar aún más a los más vulnerables: nuestras comunidades han visto legislaciones como esta ir y venir y continuaremos luchando por una Florida más segura e inclusiva para todos”.

La co-directora de La Mesa Boricua, María Revelles, dijo:

“En La Mesa Boricua, creemos en fortalecer el poder y el bienestar de las comunidades y familias multiculturales en todo el estado; Los puertorriqueños nos solidarizamos con nuestros hermanos inmigrantes. Este proyecto de ley antiinmigración SB 1718/HB 1617, firmado hoy por el Gobernador Ron DeSantis, busca empujar a Florida a un estado donde el miedo y el odio hacia las personas que trabajan para regular su estatus migratorio mientras navegan por nuestro complejo sistema de inmigración es algo celebrado por funcionarios públicos. Esta ley es dañina para todos, pero especialmente para las comunidades de color. De ahora en adelante, Florida se convertirá en un estado altamente peligroso para nuestros vecinos, familias, amigos y compatriotas floridanos. Ahora viviremos en un estado de persecución porque, con este proyecto de ley, cada floridano podría ser un delincuente”.

Roberto Cruz, Abogado Gerente Oficina Regional Sureste con LatinoJustice PRLDEF

“LatinoJustice PRLDEF está consternado por la firma del proyecto de ley antiinmigrante de Florida, SB1718. Denunciamos las acciones de la legislatura de Florida y del gobernador DeSantis por permitir un proyecto legislativo que codificará los ataques contra nuestra comunidad inmigrante en ley. Lo que hace que Florida sea especial es su gente, incluídas nuestras comunidades de inmigrantes. Seguiremos luchando por todos los floridanos y para detener la demonización de los inmigrantes”.

AJ Hernández Anderson, abogado supervisor sénior del SPLC Action Fund declaró,

“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y de color de Florida y agravará los problemas de salud pública. Aunque este proyecto de ley pretende infundir miedo en millones de familias de estatus mixto de Florida, esta ley no cambia ninguna ley federal de inmigración ni derechos constitucionales. Debido a que este proyecto de ley puede aplicarse a más que solo inmigrantes indocumentados, es más importante que nunca que las personas consulten con un abogado de inmigración con licencia para determinar si esta ley puede aplicarse a ellos. La comunidad también debe entender que este proyecto de ley también tiene limitaciones: los hospitales que solicitan el estado migratorio en los formularios de registro no pueden usar las respuestas para rechazar la atención o generar un informe a las autoridades de inmigración. Condenamos este proyecto de ley inhumano y continuaremos defendiendo y promoviendo los derechos civiles de todas las personas”.

Andrea Mercado, Directora Ejecutiva de Florida Rising compartió,

“El legado de Ron DeSantis estará arraigado para siempre en el hecho de que, como gobernador del estado de Florida, promulgó la legislación de inmigración más brutal, inhumana y antiestadounidense que hemos visto en los últimos 30 años de la historia de EE. UU. Es un truco político amenazante, intimidante y peligroso. Este gobernador está tirando carne roja a su base como una dudosa estrategia para ganar apoyos en su lucha por la nominación presidencial republicana. Sin embargo, la retórica y la visión extremista de DeSantis son antiestadounidenses y no honran por completo las contribuciones que los inmigrantes hacen a Florida. Recordaremos la cantidad de daño que está infligiendo a nuestras comunidades y nunca dejaremos de defender el derecho de nuestras familias y miembros de la comunidad a ser tratados con dignidad y respeto”.

El director político del Family Action Network Movement, Paul Christian Namphy, dijo:

“Family Action Network Movement (FANM) expresa nuestra conmoción e indignación por la aprobación de SB-1718 y HB-1617. Nuestra comunidad es una comunidad muy unida de hogares de estatus mixto, cuerpos estudiantiles de estatus mixto, iglesias de estatus mixto y otras instituciones comunitarias de estatus mixto. A la luz de esta integración esencial, debemos denunciar estos proyectos de ley que buscan abrir una cuña como un cuchillo que atraviesa nuestros hogares, escuelas e iglesias. Estos proyectos de ley criminalizan a los miembros de nuestra comunidad que buscan regularizar su estatus migratorio, junto con aquellos con estatus permanente que interactúan con ellos como familiares, amigos, compañeros de trabajo y, a menudo, su único sistema de apoyo. Ya sea que se trate de los temas de obtener empleo, buscar atención médica, ejercer la abogacía, transportar a seres queridos a través de las fronteras estatales, acceder a una identificación adecuada o licencia de conducir, o solicitar muestras de ADN de los miembros de nuestra comunidad encarcelados que buscan regularizar su estado, estos proyectos de ley tienen la misma intención: privar a nuestras comunidades de inmigrantes y sus redes de su dignidad y humanidad”.

Aurelie Colon Larrauri, Defensora de Políticas Estatales en Latina Institute for Reproductive Justice Florida dijo,

“Estamos extremadamente decepcionados y desalentados de que el gobierno de Florida haya convertido en ley un proyecto legislativo que perjudicará a los inmigrantes de Florida, especialmente a aquellos que todavía navegan por el complejo sistema de inmigración. Obligar a los hospitales que aceptan Medicaid a recopilar datos sobre el estado migratorio hará que muchas personas renuncien o retrasen la atención médica, creando un clima de miedo si creen que visitar el hospital puede resultar en la deportación o la separación familiar, o temen cargos criminales, incluso por conducir a alguien que es indocumentada de regreso al estado, después de irse para acceder a servicios de aborto. Esta ley tendrá impactos devastadores en las comunidades de inmigrantes, quienes ya están viendo cómo el aumento del sentimiento y la legislación anti-inmigrantes están afectando su día a día. Si el cuerpo legislativo realmente se preocupara por la vida humana, no continuaría promulgando legislación que deshumaniza a las comunidades inmigrantes, haciéndolas sentir que no merecen los derechos y libertades básicos, mientras las priva de oportunidades para prosperar”.