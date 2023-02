Nuevo vecindario de viviendas asequibles abrirá el jueves en Hillsborough

Habitat for Humanity celebrará la finalización de un vecindario de 12 viviendas unifamiliares asequibles el jueves, 16 de febrero. El proyecto fue financiado en parte por el Condado Hillsborough con una aportación de más de $500,000.



Silvio Palms, 9603 Silvio Palms Lane, Temple Terrace, FL 33617, consta de una docena de viviendas para personas que ganan el 80% o menos del ingreso medio del área. Las casas tienen garajes adjuntos y están diseñadas para ahorrar energía y agua, y el vecindario tiene nuevas aceras, bordillos y un camino de entrada pavimentado junto con un área de juegos en el parque recientemente construida.



Varios de los residentes del nuevo vecindario participarán en la ceremonia de inauguración y dedicación, junto con funcionarios de Habitat for Humanity y el Condado Hillsborough.



Habitat for Humanity del Condado Hillsborough se comenzó su afiliación en 1987 y es parte de una organización mundial de vivienda sin fines de lucro. Habitat Hillsborough se dedica a eliminar las viviendas deficientes a nivel local mediante la construcción, rehabilitación y conservación de viviendas; abogando por políticas de vivienda equitativas; y brindando capacitación y acceso a recursos para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vivienda.



El Condado Hillsborough ha priorizado abordar los problemas de vivienda asequible. Los programas y servicios financiados por el Condado se enfocan en crear nuevas oportunidades de vivienda asequible, capacitación para que los residentes avancen en sus carreras a fin de poder comprar una vivienda y mejoras de infraestructura que mejoren las comunidades que los rodean.





