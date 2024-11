Nuevas ubicaciones de D-SNAP para ayudar a los afectados por los huracanes en la Bahía de Tampa

La Secretaria del Departamento de Niños y Familias (DCF con sus siglas en inglés), Shevaun Harris, ha anunciado la activación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para Desastres o D-SNAP para los residentes de los condados Hillsborough, Pinellas, Polk y Taylor afectados por los huracanes Helene y Milton.

Este programa está dirigido a los que no están recibiendo asistencia alimentaria a través del programa regular SNAP.

Los residentes de estos condados que se pre-registraron en línea, pero no completaron su entrevista telefónica para D-SNAP, pueden acudir a la ubicación de D-SNAP de su condado para una entrevista en persona. No es necesario realizar entrevistas en persona si la entrevista telefónica fue completada previamente.

Además, el Departamento reabrirá el pre-registro para individuos en estos condados que no se hayan registrado previamente en línea. Se alienta a los individuos a pre-registrarse en línea antes de acudir en persona para completar su entrevista. El pre-registro en línea estará disponible desde el primer día de cada evento hasta el último día. Los interesados pueden pre-registrarse en www.myflfamilies.com/DSNAP.

Ubicaciones, fechas y horarios de D-SNAP:

Condado Hillsborough:

Estadio Raymond James

4201 N. Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33607

Fechas: 3-5 de diciembre de 2024

Horario: 7 a.m. a 5 p.m.

Condado Polk:

RP Funding Center

701 W. Lime Street, Lakeland, FL 33815

Fechas: 6-8 de diciembre de 2024

Horario: 7 a.m. a 5 p.m.

Condado Pinellas:

Tropicana Field

1 Tropicana Drive, St. Petersburg, FL 33705

Fechas: 7-9 de diciembre de 2024

Horario: 7 a.m. a 5 p.m.

Condado Taylor:

Taylor County Extension – Capital Hall

203 Forest Park Drive, Perry, FL 32348

Fechas: 7-9 de diciembre de 2024

Horario: 7 a.m. a 5 p.m.

Es importante recordar que los actuales beneficiarios de SNAP no son elegibles para D-SNAP y no deben asistir a las ubicaciones de D-SNAP en persona. Aquellos que fueron aprobados durante una entrevista telefónica recibirán su tarjeta EBT por correo y no deben asistir al evento en persona.

Para más detalles sobre el horario de D-SNAP por condado y cómo aplicar, visita www.myflfamilies.com/DSNAP.