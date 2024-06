Nueva medida en Pinellas: confiscarán y venderán los vehículos de quienes huyan de la policía

El condado Pinellas, conocido por ser el más densamente poblado de Florida, enfrenta un serio problema con las persecuciones policiales. En respuesta a esto, el alguacil Bob Gualtieri anunció una nueva iniciativa que busca disuadir a los conductores de huir de las autoridades.

A partir del próximo martes 11 de junio, cualquier vehículo involucrado en una persecución tras una orden de detención será confiscado y posteriormente vendido al mejor postor.

Durante una rueda de prensa, el alguacil Gualtieri explicó que la medida también se aplicará a vehículos alquilados o prestados.

Si un vehículo es utilizado para huir de la policía por segunda vez, incluso si es prestado o alquilado a la misma persona, será embargado y vendido en subastas.

Esta decisión responde a la alarmante estadística de que al menos una persona al día muere en el condado debido a la conducción imprudente provocada por persecuciones policiales.

"Esta es la respuesta del Condado Pinellas y las consecuencias que debe asumir quienes deciden burlarse de las autoridades. Así que para de hacer tonterías, para de correr," afirmó Gualtieri.

Desde enero de 2022 hasta la fecha, se han registrado 1,042 casos de conductores que han huido de los agentes. Gualtieri destacó que, aunque en algunos casos los agentes decidan no perseguir, eso no significa que no los encontrarán.

Las razones principales por las que los conductores optan por huir incluyen estar bajo la influencia del alcohol, posesión de drogas, tener la licencia suspendida o contar con una orden judicial pendiente, según dijo el alguacil para dirigirse a esos conductores que no sigan las reglas.