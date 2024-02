New Tampa Performing Arts Center revive los clásicos de Broadway en su nueva serie de cine

El New Tampa Performing Arts Center ha revelado su nueva iniciativa para los amantes del teatro y el cine en la que estos podrán disfrutar de su emocionante Serie de Cine de Broadway esta primavera.

Por un precio de solo $5, los amantes de las artes plasticas tendrán la oportunidad de sumergirse en el mundo de los clásicos de Broadway, presentados en la gran pantalla del moderno teatro del New Tampa Performing Arts Center, ubicado en el corazón del Condado Hillsborough.

La serie arranca con "Hairspray" el martes, 13 de febrero a las 7:30 p.m. La película, ambientada en la vibrante Baltimore de los años 60, sigue la historia de Tracy Turnblad, una estudiante de secundaria que sueña con bailar en "The Corny Collins Show". A través de su música y baile, Tracy lucha contra la segregación racial, acompañada de un elenco estelar que incluye a John Travolta, Queen Latifah, Amanda Bynes, Michelle Pfeiffer, entre otros. Clasificada como PG, "Hairspray" promete ser una noche de diversión para toda la familia.

La siguiente cita será el martes, 12 de marzo a las 7:30 p.m. con "In The Heights", una obra maestra musical de Lin-Manuel Miranda que captura la esencia del sueño americano a través de los ojos de Usnavi, un inmigrante dominicano y dueño de una bodega en Washington Heights, Nueva York. Con una clasificación PG-13, este filme no solo es una celebración de la cultura y las tradiciones, sino también una invitación a reflexionar sobre los sueños y aspiraciones de una comunidad unida. El New Tampa Performing Arts Center anima a los asistentes a participar activamente trayendo sus propias banderas para el número "Carnaval Del Barrio".

Por último, el martes, 30 de abril a las 7:30 p.m., "Into The Woods" llevará a los espectadores a un viaje mágico donde se entrelazan las historias de personajes icónicos de cuentos de hadas. Con un reparto de renombre incluyendo a Meryl Streep, Emily Blunt, Chris Pine, y Anna Kendrick, esta película es una exploración profunda de los deseos, los sueños y las consecuencias de nuestros actos. Clasificada PG, "Into The Woods" es una experiencia cinematográfica que no se querrá perder.

Las entradas ya están disponibles en línea en NewTampaArtsCenter.org.