Mujer es acusada de intento de asesinato tras disputa en Tampa

La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough reportó el arresto de una mujer que presuntamente abrió fuego contra una compañera de trabajo en el estacionamiento de un centro de cuidado para personas de la tercera edad en Fletcher Ave.

Los investigadores dijeron que arrestaron a Felicia Johnson McGee, de 46 años y residente de Temple Terrace, luego de que fuera acusada de intento de asesinato luego de un incidente reportado aproximadamente a las 9:16 a.m. en The Bristol at Tampa Rehabilitation & Nursing Center, ubicado en el 1818 E. Fletcher Ave.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La policía dijo que las dos mujeres eran compañeras de trabajo en el centro de rehabilitación y cuidado para personas de la tercera edad por menos de dos meses. Luego de un altercado verbal, la víctima y McGee abandonaron las instalaciones, donde su conversación continúo en el estacionamiento del lugar y la acusada sacó una pistola para terminar descargándola en el brazo de la víctima.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Tampa General Hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida. McGee fue arrestada y enviada a la cárcel de Orient Road tras ser acusada de intento de asesinato con un arma de fuego en segundo grado y agresión agravada con gran daño corporal o arma de fuego.