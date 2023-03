Identificando la trata laboral

Aunque existe una conciencia mucho más amplia sobre el tráfico sexual, los expertos creen que el tráfico laboral es más común, tanto en los EE. UU. como en el resto del mundo. La Organización Internacional del Trabajo estima que hay 24,9 millones de personas atrapadas en trabajos forzados a nivel mundial. Personas que trabajan en lugares aislados, como trabajadores domésticos (específicamente, personas trabajando limpiando casas y cuidando a niños y ancianos) y agrícolas, son más vulnerables a la trata laboral.



La trata laboral suele ocurrir cuando las personas realizan labores o servicios debido a coerción o fuerza. "La mayoría de nuestros clientes de trata de personas son víctimas de trata laboral", enfatiza Wait. "Están trabajando en el campo y alguien en una posición de poder puede haberles quitado el pasaporte. La persona no puede viajar, no puede moverse, no puede ir a las autoridades. O puede que le estén reteniendo dinero o no recibe una lista detallada de lo que retienen en cada pago. Todas estas cosas no son definitivas de la trata de personas, pero pueden ser parte de ella".