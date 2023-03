Cómo comenzar tu historial crediticio

Construir tu crédito es un esfuerzo a largo plazo. Si no tienes un historial crediticio, es difícil conseguir un préstamo, una tarjeta de crédito o incluso alquilar un apartamento. Pero, ¿cómo se supone que debes demostrar que eres responsable de tus finanzas si nadie te da crédito en primer lugar? “Hay que tener mucha paciencia”, explica Álvarez. "No hay una solución rápida".



Es posible que no puedas comenzar o arreglar tu crédito en una noche, pero puedes tomar medidas para moverlo en la dirección correcta. Por ejemplo, puedes empezar con una pequeña línea de tarjeta de crédito y continuar pagando las facturas a tiempo. Otra forma de mejorar tu crédito es obteniendo un préstamo de automóvil con un concesionario de automóviles en el que confíes. Car Credit Tampa (auspiciador de este artículo) te ayudará a conseguir el automóvil que necesita—sin importar si tienes un mal crédito, no tengas crédito alguno o si es la primera vez que compras un auto. Tener diferentes tipos de préstamos te ayudará a desarrollar una combinación de crédito, mejorando aún más tu puntaje crediticio.



Desarrollar tu crédito puede ser abrumador, pero hay formas de hacerlo e instituciones dispuestas a darte una mano. Si eres paciente y estás dispuesto a realizar el esfuerzo, podrás construir tu propia versión del Sueño Americano.