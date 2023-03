Barrigas felices

Durante la crisis financiera de 2008, Gina Wilkins notó algo de lo que pocos estaban hablando: los niños en el condado de Pinellas estaban pasando hambre. “Me acerqué a una escuela y comenzamos a alimentar a cinco niños. Subió a 10, 20, luego a 100”, dice. Así es como empezó The Kind Mouse hace más de 10 años. Hasta la fecha, han alimentado a más de 500.000 niños. Pero su trabajo va más allá de asegurarse que los niños no pasen hambre. También están entrenando a la próxima generación de líderes comunitarios. Dependiendo de su edad, los niños aprenden sobre recaudación de fondos, administración de juntas directivas, organización de voluntarios e incluso producción para medios.



Con los niños quedándose en casa y muchos padres perdiendo sus trabajos durante la pandemia, el equipo de The Kind Mouse enfrentó un desafío doble: el número de niños pasando hambre aumentó y cuando las escuelas que cambiaron al aprendizaje remoto, se hizo más difícil llegar a ellos. “La cantidad de de niños que alimentamos aumentó un 38 por ciento”, explica Wilkins. Unieron fuerzas con el Departamento de Policía de Saint Petersburg, el Departamento del Sheriff de Pinellas, camiones de comida, voluntarios y donantes para entregar miles de comidas en todo el condado.