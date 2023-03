El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Car Credit. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Tampa. Haz clic aquí para conocer más sobre Car Credit.

Es difícil poner a Steve Cuculich en una categoría. Es un emprendedor exitoso con negocios que van desde bienes raíces hasta concesionarios de automóviles, un filántropo que participa activamente en la comunidad de Tampa y hasta ha trabajado como maestro en Chicago. Pero al final del día, es alguien que simplemente busca ayudar a los demás y quiere sentirse en paz consigo mismo. "Si estás en condiciones de hacer algo por los demás, siempre deberías hacerlo", dice Cuculich. "Probablemente sería un tipo rico si no lo hiciera, pero seguro no podría dormir por la noche".

Conocido por ser alguien que más de una vez ha entregado llantas gratis a clientes que están pasando por un momento difícil—"Estoy conversando con una mamá soltera y me doy cuenta que su auto tiene llantas malas; le pongo llantas nuevas gratis", explica Cuculich. "Esto vuelve locos a todos en la oficina"—se puede ver cómo sus primeros años han marcado su vida en lo personal y profesional. El crecer junto a su hermano en el South Side de Chicago (donde se metió en más de una pelea) y perder a su padre muy jóvenes trajo momentos difíciles.

No tenían mucho y la inseguridad financiera era una constante, pero otra constante fue encontrar gente dispuesta a ayudar. “A lo largo del camino han habido muchos que estaban listos a darnos una mano. Es imposible olvidarlos, han ablandado mi corazón”, explica Cuculich. “Trabajar duro por todo lo que he logrado probablemente me ha hecho apreciar un poco más la vida y lo que puedo hacer por los demás. Es imposible olvidar de dónde vienes ".

Esta mentalidad es la base de su negocio de autos usados, Car Credit (auspiciador de este artículo). Los desafíos que enfrentó de joven hicieron que se diera cuenta de lo importante que es contar con un vehículo en el que puedas confiar, especialmente para las familias. “Un auto en Florida es una necesidad, no un lujo”, explica Cuculich. “Es una fórmula simple: si tu carro no funciona porque alguien te vendió uno malo, ellos hicieron dinero contigo. No puedes arreglarlo, lo que significa que no puedes ir a trabajar y no tienes cómo mantener a tu familia. Eso es algo que queremos evitar a toda costa”.

Esto es particularmente cierto para los clientes habituales de Car Credit: inmigrantes recién llegados. Al ver de cerca los muchos desafíos que enfrentan, la compañía decidió, con Steve a la cabeza, que querían hacer más. “No solo vendemos autos. Estamos impulsando la educación de alguien y su capacidad para seguir adelante en la vida”, dice Cuculich. “Estamos en las comunidades y siempre estamos buscando formas de estar ahí para ellos”.

Lo hacen a través de dos programas: Corazones de Car Credit y Nuevo en US. Creada en 2010, Corazones de Car Credit reconoce cada mes a una organización benéfica o personas del área de Tampa Bay por su trabajo para ayudar a las personas que acaban de llegar al país. Desde escuelas y bancos de alimentos hasta programas de empoderamiento para mujeres y ligas de fútbol locales, el alcance del programa se puede sentir en toda la comunidad de Tampa. Por su parte, Nuevo en US es un directorio gratuito para asistir y empoderar, como su nombre lo indica, a quienes recientemente se han mudado al país. Al conectarlos con recursos como escuelas, iglesias, hospitales, ayuda legal y organizaciones comunitarias, les brindan una mano lista para ayudar.

A través de estos programas, Cuculich espera hacer que sus nuevas vidas sean un poco más fáciles. “Realmente creo que los inmigrantes son el futuro del país”, dice. “Realmente se esforzaron por venir aquí. Si puedes ayudarlos, piensa en lo que estás haciendo por su futuro y el del país. Ojalá lo recuerden y ayuden a alguien más".

Su trabajo filantrópico también se ha infiltrado en su negocio de autos usados. "No estamos motivados por los dólares, nos motivan las personas", dice Cuculich. Y no son solo palabras: su equipo diverso es conocido por su compromiso con la empresa y las causas que apoyan, y también han establecido un programa de participación en las ganancias que beneficia a todos los empleados. Al final, para Cuculich, se trata de con quiénes eliges rodearte y cómo quieres tener un impacto. “La gente buena atrae gente buena. Nos enorgullece que la mayoría de las personas que contratamos sean amigos o referencias de personas que trabajan aquí".

