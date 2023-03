Las mujeres exitosas crean comunidades exitosas

Las cifras son claras: se estima que las mujeres perdieron más de 5 millones de puestos de trabajo solo en 2020. Desde preocupaciones de seguridad laboral, cierres y recortes, hasta mayores responsabilidades de cuidado a familiares y otras tareas no remuneradas, es casi imposible medir el impacto que la pandemia ha tenido en las mujeres de todo el país. Como explica Warren, "Cuando a las mujeres les va mejor, a sus familias y a la comunidad les va mejor".



¿Un ejemplo perfecto de esto? Conoce a Carmen Galarza, propietaria de Custom Cakes by Carmen. A través del trabajo duro, el compromiso y el apoyo de organizaciones como Enterprising Latinas, ha podido desarrollar su negocio de pasteles—incluso cuando se cancelaron reuniones, eventos y pedidos de pasteles. No solo ha tomado clases de marketing, negocios, alfabetización digital y administración de alimentos para avanzar aún más en su negocio, sino que también ha inspirado a su familia. “Mis hijos están tan orgullosos, les gusta decir que soy una mujer de negocios”, señala Galarza. Y, para estar preparada para los próximos desafíos, también compró recientemente un vehículo confiable que ella, su empresa y su familia merecen.