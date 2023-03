Un cambio de rumbo

El equipo de Tampa Bay Network to End Hunger (TBNEH)— una organización líder en el condado en el alivio del hambre, investigación y desarrollo de programas—estaba desarrollando Meals on Wheels for Kids Tampa Bay cuando comenzó la pandemia. El programa sigue los pasos del conocido Meals on Wheels, pero en lugar de entregar comidas a los adultos en casa que no pueden comprar sus propios alimentos, las entregan a niños en una situación similar. "Íbamos a empezar un programa piloto en junio de 2020 con 20 niños durante tres meses, recopilar los datos y ajustarlos según fuera necesario", explica Caitlyn Peacock, directora ejecutiva de Tampa Bay Network to End Hunger.



Pero sus planes cambiaron cuando las escuelas cerraron en el condado de Pinellas y más de 50,000 niños se enfrentaron de un momento a otro a la inseguridad alimentaria. "Una semana se convirtieron en dos. Luego, el 15 de abril, decidieron que no habrían más clases presenciales por el resto del año. Todavía teníamos cientos de solicitudes de personas aterrorizadas". Al día de hoy, han servido 800,000 comidas a más de 10,000 niños y sus familias.